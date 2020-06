Dopo il drammatico incidente, Lapo Elkann ritrova l'amore con l'ex pilota

Dopo la grande paura, l'amore. Lapo Elkann prova a voltare pagina dopo il brutto incidente dello scorso gennaio - nel quale ha rischiato di rimanere paralizzato - aprendo il suo cuore a Joana Lemos, ex campionessa di rally di origini portoghesi. Le foto dell'imprenditore e della neo fidanzata in una fuga romantica alle isole Baleari sono state pubblicate, in esclusiva, sul settimanale Chi (in edicola mercoledì 1 luglio).



" In questo momento sono un uomo molto felice perché ho accanto una persona che mi dà tanto. Ho tantissima voglia di mettere radici ", aveva confessato Lapo Elkann soltanto due settimane fa in una lunga intervista esclusiva rilasciata proprio alla rivista diretta da Alfonso Signorini. A distanza di pochissimo tempo il settimanale è riuscito a paparazzare Elkann in compagnia della sua nuova fiamma, Joana Lemos a bordo di uno yacht a largo delle isole Baleari. Un servizio esclusivo che immortala la coppia durante una breve fuga romantica nelle acque spagnole tra coccole, giochi e momenti di passione.



" Se oggi sto facendo quello che faccio, è merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno - aveva dichiarato Lapo Elkann a Chi - Faccio il possibile per proteggere la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei ". Oggi però quel nome è diventato ufficiale la donna che rubato il cuore del rampollo di casa Agnelli è Joana Lemos, una donna molto diversa da quelle viste al fianco di Lapo negli ultimi anni. Divorziata, con due figli, Joana ha 47 anni, ex campionessa di rally divenuta manager di successo e molto impegnata nel sociale.

Sarebbe stato il comune impegno benefico a far incontrare i due, dopo il drammatico incidente di cui Lapo Elkann è stato vittima in Israele a inizio anno. Dopo aver visto la morte in faccia, in coma farmacologico per giorni e a rischio paralisi, infatti Lapo ha deciso di dedicare buona parte del suo tempo al sociale con attività benefiche. In uno dei suoi tanti impegni avrebbe conosciuto Joana, con la quale sarebbe scoccata la scintilla. Un amore concreto non frutto dell'insicurezza degli amori passati, come aveva confessato lui stesso a Chi poche settimane fa: " La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami. Non stavo bene con me stesso e ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore. Sono grato a tutte ma ora è diverso: sono felice e innamorato ".