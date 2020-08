La rivelazione choc di Bisciglia: ​"Per due anni non ho camminato"

I telespettatori sono abituati a vederlo alla guida di Temptation Island pronto a condurre per mano le coppie partecipanti nel loro viaggio attraverso i sentimenti, ma Filippo Bisciglia ha anche un passato non troppo felice. Il conduttore lo ha svelato durante l'ospitata nel programma condotto da Pierluigi Diaco "Io e te".

Nella lunga intervista rilasciata a Pierluigi Diaco, Filippo Bisciglia ha ripercorso le fasi più importanti della sua carriera televisiva dagli esordi al Grande Fratello (nel 2006), passando per Tale e Quale fino alla conduzione del reality portato in Italia da Maria De Filippi. A toccare maggiormente gli spettatori è stato però il racconto fatto dal conduttore romano sulla sua dolorosa infanzia segnata da un morbo, che lo ha invalidato dai 2 fino ai 4 anni.

" Da piccolo sono stato male - ha ricordato Bisciglia - ho avuto il morbo di Perthes. Una forte decalcificazione all’anca che mi ha colpito dai 2 ai 4 anni più o meno. Se ne accorse mamma perché ogni volta che mi infilava le mutandine io gridavo, dicevo che mi faceva male e piangevo ". È stato solo grazie all'intuito di un dottore, al quale la famiglia Bisciglia si rivolse per aiutare Filippo, che il conduttore capitolino è riuscito a guarire dal morbo: " Questo professore decise di adottare un metodo sperimentale. Di solito i bambini venivano operati ma rimanevano zoppi, lui invece gli disse: "Proviamo a non farlo camminare per parecchio tempo". Una scommessa che i miei genitori decisero di accettare ".