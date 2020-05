E così Meghan Markle sorprende Kate e il Principe William

Sappiamo molto bene che i rapporti tra la corona inglese e Meghan Markle non sono per nulla idilliaci. Anche se la Megxit da oltre un mese è diventata realtà, la lontananza e il virus ha acuito ancor di più i problemi e le incomprensioni tra i Windsor, le quali hanno reso un vero inferno la vita degli ex duchi di Sussex. Il tempo, come non si suol dire, non è stato un alleato e non ha messo in ordine le cose, anzi tra Meghan Markle, Kate e il Principe William la situazione è peggiorata. Harry sta soffrendo molto per questa condizione tanto è vero che, secondo alcune indiscrezioni, anche il rapporto con Meghan è in crisi. Ma la situazione pare a un punto di svolta. E il piccolo Archie sarebbe l’artefice, inconsapevole, di una reunion di tutta la royal family.

Lo afferma Katie Nicholl, esperta di corte, tra le pagine di OK! Magazine. La donna che conosce molto bene le dinamiche della famiglia reale inglese, afferma che Baby Sussex è l’anello di congiunzione tra le due famiglie, l’unico che potrebbe mettere a tacere i litigi e i dissidi tra Harry e William e con la stessa Regina. Oggi, 6 maggio 2020, il figlio di Meghan compie un anno. Il piccolo erede dei Sussex, a sua insaputa, è stato protagonista di una tra le crisi più altisonanti dell’ultima decade, eppure secondo l’esperta, potrebbe unire due famiglie che sono allo sbando. È prevista, non solo una telefonata e una chiacchiera su Zoom con la Regina, ma secondo le indiscrezioni, la Markle avrebbe intenzione di contattare anche Kate e William . Una video-chiamata con i duchi di Cambridge potrebbe, di fatto, rompere il ghiaccio e permettere agli ex Fab4 di allentare la pressione. Il compleanno di Archie è quindi un’occasione ghiotta per poter mettere fine ai dissidi. “Baby Sussex può essere una sorte di ponte tra Harry e William – spiega l’esperta –. Meghan lo ha capito bene e per una volta ha giocato d’astuzia”.

Per Baby Sussex sarà comunque un compleanno da ricordare. Un anno in cui ha cambiato casa per ben tre volte, è scoppiata una pandemia e un’associazione benefica porta il suo nome. Questa ricorrenza va comunque festeggiata. Meghan ha organizzato un piccolo party casalingo, con video-chiamata a Londra e una torta biologica, nel rispetto del suo regime salutista. Chissà, forse il compleanno di Archie farà dimenticare, per un po’, l’imminente autobiografia dei duchi che fa tremare già la corona.