"De Lellis? È umana come tutti...". Il dettaglio che non sfugge ai fan

L’edizione numero 77 del Festival del cinema di Venezia sta entrando nel vivo. La Kermesse, nonostante la paura del Covid e lo spettro del contagio, anche quest’anno celebra tutto il meglio del cinema. Nel 2020 c’è uno sguardo attendo alle produzioni Made in Italy e anche il red carpet si popola di star e influencer molto celebri del nostro paese. E nella giornata di venerdì 4 settembre è stata la volta di Giulia De Lellis. La giovane, resa nota grazie a Uomini e Donne e al Grande Fratello, torna a calcare i carpet più ambiti dopo la fine della storia con Andrea Damante, la quale sta ancora riservando molto pettegolezzi e tante succulente novità. Ma la notizia non è questa.

Come rivelano i post che la stessa De Lellis ha condiviso su Instagram, l’influencer si è lasciata immortalare dai fotografi con indosso un sontuoso vestito rosa pallido, che ha messo in mostra la sua bellezza da ragazza giovane e, soprattutto, in carriera. A nessuno, però, è sfuggito un dettaglio che si è intravisto dalle foto di Giulia. L’influencer è apparsa in splendida forza sul tappeto rosso, ma quel look da fatina sexy ha messo comunque in mostra alcuni brufoli che si notano sulla parte bassa del viso. Neanche il trucco è riuscito a nasconderli. La De Lellis, infatti, durante le sue dirette con i fan, ha sempre affermato di avere ancora l’ance e ha rivelato che questo problema ancora non riesce a superarlo. Ma non rinnega i suoi difetti che mette sempre in mostra con fierezza, per lanciare un messaggio di positività in un mondo dove la bellezza è tutto.

I fan di Giulia De Lellis, però, criticano aspramente i difetti della loro beniamina e si lanciano in commenti algidi e al veleno. "Perché si mette in mostra così?", si legge. E poi ancora. "I brufoli, li vedo da qui", commenta un altro utente. Molti scendono in campo e, inneggiando al messaggio di positività che la De Le Lellis vuole lanciare, prendono le sue difese, smontando le accuse degli hater. "Ma non lo avete capito? Lei è umana, proprio come noi". Le foto, intanto, hanno fatto il giro della rete. Oltre a quelle sul tappeto rosso, si notano anche quelle dell’arrivo alla Darsena, in cui come una vera diva di altri tempi, l’influencer sorride e saluta i fotografi presenti.