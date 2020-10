Il dramma di Iva Zanicchi: "Mio marito ha combattuto il cancro durante il lockdown"

Cantante, attrice e opinionista tv. Da diversi anni Iva Zanicchi è una presenza più o meno fissa delle trasmissioni delle reti Mediaset. Lei è una donna camaleontica e dalla battuta sempre pronta, ma negli ultimi mesi ha dovuto affrontare un momento difficile che ha colpito la sua sfera privata. E la Zanicchi lo rivela a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata in onda nella giornata di sabato 24 ottobre. Da anni è legata sentimentalmente al suo Fausto Pinna, ma la felicità di una relazione stabile e piena di amore è stata spezzata dallo spettro di una grave malattia. Nei mesi di lockdown più duro, il compagno di Iva Zanicchi ha dovuto lottare contro una grave forma di tumore.

"Abbiamo scoperto la malattia la scorsa primavera, proprio durante il regime di lockdown – racconta la cantante di fronte le telecamere -. Eravamo chiusi in casa e lì mi sono resa conto che Fausto non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta che si trattasse di un problema al cuore, ma invece le analisi hanno dimostrato che si trattava di altro". La malattia, però, nonostante le difficoltà è stata affrontata con grande coraggio sia dalla Zanicchi che dallo stesso Fausto. "Quando ho avuto la notizia è come se mi fosse crollato il mondo addosso, poi però abbiamo iniziato a lottare – aggiunge-. Credo che la fiducia e la voglia di vivere sia la cosa più utile e importante. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso la voglia di ridere. Ora, i marcatori tumorali sono azzerati", conclude. Pare che la situazione sia sotto controllo e ora Iva Zanicchi si sente libera di raccontare il dramma vissuto nei mesi scorsi.

Il compagno della cantante ha più di 70 anni ed è un produttore musicale. Di lui si sa poco o nulla. Dagli anni ’80 è legato sentimentalmente alla Zanicchi. La cantante ha rivelato che lo ha conosciuto in uno studio di registrazione tramite amici in comune. Non sono mai diventati marito e moglie. Iva Zanicchi è stata già sposata con Tonino Ansoldi, da cui ha avuto una figlia. Con Pinna, invece, non ci sono altri eredi. Sono legati però da un amore molto forte che, pare, abbia superato persino una grave forma di tumore. "Non voglio sposarmi. Non è più tempo – aveva dichiarato a Verissimo tempo fa -. Credo nel matrimonio ma mi sono già sposata una volta. Io e Fausto siamo felici così".