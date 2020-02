Quel "segreto" di Valeria Marini. Cosa c'è dietro la sua denuncia

Non sono passate inosservate le lacrime di Valeria Marini, dopo l’accesa discussione con Antonella Elia che ha portato quest’ultima a darle uno spintone tanto da far intervenire gli altri abitanti della Casa affinché non accadesse il peggio.

Le due. che da sempre non possono sopportarsi, si punzecchiano da quando per la prima volta Valeria è entrata nella Casa e ora dalle parole si è passati ai “fatti”. Visto che la Elia le ha dato uno spintone che non è degenerato in rissa solo grazie all'intervento degli altri abitanti. Ma le lacrime di Valeria, dovute allo stress per questa convivenza e all'alterco che sta diventando davvero pesante, hanno però una ragione che affonda le sue radici da molto lontano.

" Mi va di piangere perché non voglio le mani addosso. In passato le ho subite e ora non mi va di subirle pubblicamente ". Ha raccontato a Teresanna. Ma a cosa si riferiva Valeria? Cosa c’è stato nel suo passato che ha fatto risalire questo dolore? Al momento nessuno lo sa, e la cosa verrà forse rivelata nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip, ma noi siamo in grado di rivelarvi la verità.

Andando indietro con il tempo esattamente nel 2010 Valeria fu ospite il 22 dicembre del programma di Afonso Signorini Kalispera, e oltre a raccontare molti fatti della sua vita, rivelò un particolare di cui non ha poi più parlato. La storia risale a quando lei era poco più di una bambina e abitava ancora in Sardegna. All’epoca aveva conosciuto un uomo molto più grande di lei di cui si era innamorata.

Poi però, come purtroppo può accadere nella vita, si era resa conto che quella non era la persona che faceva per lei: " Avevo 13 o 14 anni e lui era molto più grande di me. È stata una storia molto forte e sofferta. Sì, lui era violento, sono scappata ma la forza me l'ha data la mia mamma ". Una storia questa che l’aveva fatta molto soffrire anche all’epoca in cui l’aveva raccontata nello studio del programma, e che dopo l’episodio con Antonella Elia è tornata prepotentemente a farsi sentire.

Una ferita di bambina che ancora, a quanto pare, non si è chiusa ma di cui Valeria almeno fino ad oggi non ha voluto più parlare. Di certo l’argomento verrà ripreso, come dicevamo, anche nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip dove ci saranno di sicuro molte sorprese. Ma non è finita qui, due anni dopo questo racconto, Valeria subì un’altra aggressione, questa volta da parte di una Colf che lei aveva licenziato e che si presentò sotto casa sua aggredendola verbalmente fino a farla scappare per rifugiarsi dentro il portone della sua casa.

La showgirl poi la denunciò, ma anche in quel caso lo spavento fu davvero grande anche perché il giudice le diede ragione e questa collaboratrice domestica non si arrese a questa sentenza diventando, almeno secondo i racconti dell’epoca, particolarmente violenta e molesta. Inoltre c'è anche da dire che da molto tempo Valeria non parla più con sua madre a cui era legata e questa cosa, come ha raccontato nello studio di Sivia Toffanin a Verissimo, è una cosa che la fa stare molto male. Chissà che da queta brutta litigata con la Elia non possa invece venir fuori un riavvicinamento con sua mamma e un punto definitivo ad un dolore di tanto tempo fa che la fa ancora soffrire. Non ci resta che aspettare lunedì.