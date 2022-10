Spunta anche il Fanta GfVip: cos'è e come funziona

C'è un gioco nel gioco che sta prendendo piede a margine del Grande fratello vip e che coinvolge 3164 squadre. E' il Fanta Gf Vip, il campionato dedicato al reality più seguito e discusso d'Italia, che è in pieno svolgimento. L'idea, che prende spunto dal FantaSanremo, è nata da un gruppo di giovani amici, che da anni si divertono al Fantacalcio e che "in maniera provocatoria" hanno deciso "di ampliare il mondo del Fanta includendo anche il Grande Fratello ".

L'iniziativa è stata lanciata sui social network (Tik Tok, Twitter e Instagram) e sul web con un sito dedicato a inizio settembre e in pochissimi giorni ha avuto un boom di adesioni tanto da costringere gli organizzatori a stoppare le iscrizioni al campionato riaperte in extremis. Un risultato inatteso che ha premiato l'intraprendenza del gruppo di giovani fan del reality.

Come si gioca al Fanta GfVip

I partecipanti al gioco hanno costruito la propria squadra di cinque vipponi con a disposizione un budget di 100 Fanta Alfonsi, la moneta ufficiale del Fanta GfVip. Ma la gara è entrata nel vivo con le prime dirette del programma, grazie alle quali si possono guadagnare bonus e malus attribuiti in base al comportamento che ogni vip, opinionista e conduttore assumerà durante la puntata (esclusi Rvm), facendo così guadagnare o perdere punti agli utenti. Il regolamento detta i vari punteggi e tra i più curiosi impossibile non segnalare il "Bonus Limone" se un vip bacia appassionatamente un altro vip(+40 punti); il Super Bonus Pamela Prati se entra in casa Mark Caltagirone (+1000 punti); il Bonus Twerk se il vip twerka (+10 punti) e l'Extra Bonus Alfy se Alfonso si sdraia a terra (+25 punti).

Il FantaGfvip è totalmente gratuito e chi totalizzerà il maggior numero di punti conquisterà il titolo di campione della prima edizione del gioco e tanta tanta " gloria ", scherzano gli organizzatori. Per i premi ci sarà tempo nelle prossime edizioni, magari con la collaborazione di Endemol e Co. che potrebbero trovare interessate l'iniziativa.

Il successo social

" Siamo rimasti piacevolmente sorpresi da tutti i personaggi dello spettacolo che hanno deciso di seguirci tra cui Sonia Bruganelli, Carmen di Pietro, Michele Cucuzza, Giovanni Ciacci, ecc. ", hanno confessato gli organizzatori, che hanno incontrato il favore di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo.