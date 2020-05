Le "attività speciali" di Meghan Markle. In rete spunta anche il suo curriculum

Meghan Markle non riesce proprio a sfuggire dal suo passato. Dopo le liti familiari tra il padre e la sorellastra, i suoi trascorsi da attrice e blogger, e le rivelazioni dei suoi ex compagni di scuola, ora in rete spunta persino il curriculum vitae della ex duchessa del Sussex. Anche se è sfuggita (di sua spontanea volontà) al giogo della corona inglese, da Los Angeles deve far fronte comunque a diversi problemi che miniano la sua ritrovata stabilità. Chiacchiere da bar, questo è pur vero, pettegolezzi che non sono stati mai confermati dai diretti interessati, ma restano comunque una spina del fianco sia per Harry che per la stessa Meghan.

E il Mirror, in un articolo che è stato scritto qualche giorno fa da Tadia Shadwell, alza il velo (ancora una volta) sulla vita segreta di Meghan Markle prima ancora che sposasse Harry e prima ancora di diventare celebre grazie a "Suits". Il tabloid infatti ha svelato ancora un altro tassello di Meghan, pubblicando il suo curriculum vitae, che svela alcuni dettagli che fino ad ora erano del tutto sconosciuti, facendo emergere un’immagine di una donna dai mille talenti. Sappiamo che la moglie di Harry ha gusto nel vestire, ha una "penna" pacata e piccata, e ha grande capacità di problem solving, ma questo non è tutto.

La giornalista rivela che Meghan ha molte "abilità speciali". Sa ballare, dato che ha frequentato una scuola di danza, maneggia il tip-tap, e conosce il francese, lo spagnolo e sa "declinare" diversi dialetti come quello argentino e vari idiomi del sud America. Inoltre tra queste attività spunta anche una conoscenza molto approfondita delle arti marziali. In particolare la Markle sa praticare il Kick Boxing. Ha sempre confessato, ai tempi di Suits, che per lei praticare questo sport era una semplice valvola di sfogo, ora invece si scopre ben altro. "Sa assolutamente cosa fare e dove deve colpire", rivela Jorge Blanco, suo ex coach, che al tabloid conferma i talenti di Meghan. "Quando si allenava con me era molto preparata. Oltre al kick boxing praticava diverse discipline – aggiunge -. Non era di cero una principessa. Era forte, allegra e determinata".

L’articolo di Tadia mette quindi in evidenza l’immagine di una donna capace di destreggiarsi in mille attività, anche poco convenzionali. La vita di Meghan, ancora oggi, è una fonte inesauribile di piccati pettegolezzi.