Ora viene a galla il passato di Meghan Markle: "Era una rubacuori"

Ancora oggi desta molta curiosità il passato di Meghan Markle. La moglie del Principe Harry, prima di diventare una duchessa, è stata attrice e donna di mondo ma prima di tutto è stata un’adolescente "scapestrata e dissipata". O almeno così ha raccontato un suo ex compagno di liceo in un’intervista che ha rilasciato a un noto podcast che si occupa prettamente di gossip. Nema Vand, questo è il nome dell’amico di Meghan che ha spifferato aneddoti inediti sul passato della ex duchessa di Sussex. Molto celebre in America per essere stato la star di "Shash of Sunset", reality show dedicato al pubblico dei più giovani, di recente ha parlato a ruota libera di Meghan e del suo passato da studentessa. Come rivela il suo ex compagno di scuola, fin da ragazzina la Markle è sempre stata una donna spigliata e dal carattere estroso. Particolarità che ha conservato ancora oggi.

"Lei ha frequentato l’Immaculate Heart High School ed era un liceo femminile gemellato con il mio – esordisce il giovane ai microfoni di Reality Life With Kate Casey -. Quindi era consuetudine incontrarla fra i corridoi e a ricreazione. Meghan all’epoca era già più grande di me, anche se di un anno appena – continua Nema Vand -. Però è come se fossimo cresciuti insieme perché avevamo molto amici in comune". Secondo quando è stato rivelato dalla star del reality show, la Markle era una ragazzina tutta pepe. Era studiosa ma piaceva anche divertirsi. Usciva spesso e, soprattutto, la descrive come un’adolescente che non aveva paura di affrontare il mondo e la vita da adulti. "Era fantastica. Era una donna in mezzo ad altre ragazze – aggiunge -. Era dolce, solare e gentile. E tutti a scuola avevano una cotta per lei. Era una vera rubacuori. Anche io, ad esempio, ci sono cascato". Da quel che sembra, Meghan Markle quando era a liceo, avrebbe avuto un flirt anche con la giovane star della tv. "Ha giocherellato anche con il mio cuore. Ricordo che eravamo ad una festa e lei si mise seduta sulla mie gambe. Mi fece persino un complimento. Lo fece in arabo e mi disse che lo aveva imparato per far colpo di su me - racconta-. Chissà se un giorno racconterà questi aneddoti".

Il giovane rivela inoltre che Meghan fino ad ora è rimasta in contatto solo con un compagno del suo liceo ma, una volta che è diventata attrice in Suits, anche con lui ha tagliato i ponti. "Lui è rimasto molto male per il suo comportamento", conclude. Chissà, ora che è tornata a Los Angeles, Meghan ricucirà i rapporti con i suoi ex amici del liceo?