"Ecco perché lei l’ha scelto...". Quel like di papà Bortuzzo contro Lulu Selassié

Quella di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è stata la favola d'amore dell'ultima edizione del Grande fratello vip. Una favola tormentata, soprattutto all'inizio, a causa dei dubbi del nuotatore, che per lunghi giorni ha respinto Lulù. La ragazza, però, con pazienza e perseveranza, non ha mai rinunciato al suo amore per Bortuzzo e, alla fine, l'amore ha trionfato. Tutto sembrava procedere a gonfie vele per i due ragazzi, che agli occhi di tutti erano più innamorati che mai. Ma la vita vera fuori dalla Casa non è un reality e la loro relazione si è scoperta essere più fragile di quanto loro stessi non credessero. È bastato un mese per far naufragare la relazione nel peggiore dei modi, tra accuse e recriminazioni, in mezzo ai quali si è infilato anche il papà di Manuel Bortuzzo, che sembra non aver mai accettato la relazione del figlio con la Selassié.

La fine della relazione è stata comunicata dal nuotatore tramite un lancio Ansa, non solo ai suoi follower ma pare anche alla stessa Lulù, che ha rivelato ai suoi fan di essere venuta a conoscenza della fine della storia con Bortuzzo solo grazie all'agenzia e ai social. Inevitabile che, con la rottura della coppia, ci sia stata anche una rottura tra i fan che avevano seguito la loro storia d'amore e che ci sia stata una presa di posizione in favore di uno o dell'altra. Da una parte, i fan di Lulù addossano gran parte delle colpe al papà di Manuel Bortuzzo, che non avrebbe mai visto di buon occhio l'amore di suo figlio per la Selassié. Dall'altra, invece, i sostenitori di Manuel sono convinti che la ragazza fosse interessata solamente alla visibilità e che lei abbia scelto di avvicinarsi al concorrente che più degli altri gliela avrebbe potuta dare.