"Mi dà fastidio se mi tocchi". E Manuel chiude con Lulù

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Hailé Selassiènata all'interno della casa del GFVip. A mettere il punto definitivo, di quella che già dall’inizio era una storia con molti punti interrogativi, è stato proprio l’ex campione di nuoto. Poche ore fa tra i due l’ennesimo confronto, che ha portato poi alla rottura. Anche se sia i social che gli inquilini della Casa si sono chiesti: "Lulù lo avrà capito?". È stato proprio Manuel ha frenare gli entusiasmi di Lucrezia, che da giorni notava un palese allentamento da parte sua. Nella Casa ultimamente, si erano resi conto tutti che i sentimenti tra i due erano molto diversi. Lulù, anche in virtù di storie sbagliate del passato, aveva nei confronti di Manuel un attaccamento morboso. Spesso avevano discusso per la troppa gelosia di lei, che all’interno del reality temeva la presenza sia di Sophie che di Soleil a cui Manuel aveva dedicato ultimamente molte attenzioni.

Inoltre con il ritorno di Aldo Montano, Bortuzzo aveva deciso di non dormire tutte le notte con lei. Questo comportamento aveva ferito la ragazza, scoppiata più volte in lacrime. Ieri il suo nome era entrato anche nei trending topic di Twitter, con l’hashtag #Lulu, ed era stata pesantemente attaccata proprio per questo morboso attaccamento, considerato eccessivo. Anche durante le varie puntate del GFVip, Alfonso Signorini aveva preso l’argomento, parlando sia con lei che con Manuel dei loro sentimenti, e aveva esortato la ragazza a vincere la sua gelosia, e a lasciarlo libero di stare con i suoi amici all'interno della Casa.

È stato proprio questo il motivo che stamattina ha fatto scoppiare l’ennesima discussione tra due, che ha poi portato alla rottura. “I o capisco già da come sto con una persona come può andare -ha cercato di spiegare Manuel - Ho capito che tra noi è difficile fuori, per le vite che abbiamo. Vedendoti uno si fa un’idea, poi uno ovvio si deve sempre provare per capire ”. Lulù davanti a queste parole ha sottolineato ancora una volta la sua esigenza di stargli vicina, ma Manuel ha gelato i suoi entusiasmi, dicendole che il suo atteggiamento spesso lo infastidisce: “ Non mi piace essere toccato, e per questo non mi avvicino troppo a te. Non sono venuto qui con l’idea di fare questo, quindi non riesco ad entrare in questa parte. A volte sento che se mi sbilanciassi un po’ di più fingerei, ed è anche questo che mi blocca un po'’ ”.

Questa rottura, come era prevedibile, ha mosso l'interesse degli altri inquilini della Casa, che parlando tra loro, hanno commentando l’accaduto. La più critica tra tutte è stata Ainett Stephens, che ha fatto presente alla Selassié che non può girare sempre tutto intorno a lei. Di parere più conciliante Manila Nazzaro che ha spiegato che, vivendo il tutto al di fuori, ha avuto spesso la sensazione che i due ragazzi viaggiassero a due velocità differenti. Fronte unito invece da parte delle altre due sorelle Selassiè, che nonostante negli ultimi giorni abbiano molto sofferto l’atteggiamento di Lulù considerandolo capriccioso, sono corse al suo capezzale definendo l'atteggiamento di Manuel poco chiaro.