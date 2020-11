Cosa nasconde la data di morte di Sean Connery

La morte di Sean Connery ha colpito duramente il mondo dello spettacolo. Aveva 90 anni, da tempo pare fosse malato ma la sua assenza dal grande schermo non ha cancellato dalla memoria il suo sconfinato talento. Ha ammaliato tutte le generazioni, anche le più giovani, con la sua interpretazione di James Bond, tanto da essere considerato il miglior Agente 007 della storia del cinema. Un ruolo che Sean Connery non aveva solo interpretato, ma che si era cucito addosso come se fosse uno dei suoi impeccabili smoking, da indossare con l'eleganza di chi sa di essere una spanna sopra gli altri. È morto il 31 ottobre 2020, una data che in pochi dimenticheranno e nei cui numeri, come un beffardo gioco del destino, è racchiuso un piccolo segreto che in pochi sono riusciti a cogliere.

31.10.20, sei cifre, tre numeri. Visto così potrebbero non significare nulla ma qualcuno ha avuto un colpo d'occhio illuminante ed ecco che, in questi numeri, è nascosta una piccola sorpresa. 3+1+1+0+2+0=007. Un caso? Un segno del destino? Sicuramente è solo una coincidenza ma a tutti i fan di Sean Connery piace pensare che non lo sia ma che, anzi, sia frutto di un disegno superiore, che per sempre ha legato il nome dell'attore scozzese al ruolo che più l'ha fatto amare dal grande pubblico. La numerologia è una delle più appassionanti branche dell'esoterismo e a qualcuno piace credere che una grande mano slegata dalle logiche terrene abbia voluto giocare così, in questo modo, attribuendo alla data di morte di Sean Connery un significato superiore.

Sono sei in tutto gli attori che hanno interpretato il ruolo di James Bond, che hanno dato il loro volto all'agente segreto più famoso di sempre, scusando l'ossimoro. Nessuno di loro, però, ha potuto detronizzare Sean Connery, nessuno è riuscito nemmeno a scalfire l'immagine dei suoi occhi penetranti e del suo sorriso sornione nei panni dell'A007. Sette film che hanno cambiato per sempre il mondo del cinema ma anche l'ideale maschile agli occhi delle donne. Sean Connery non era solo un coraggioso agente segreto ma anche un elegante seduttore, un uomo sicuro di sé, che al suo personaggio ha saputo trasmettere una forte sessualità. Il suo Agente 007 è stato finora inarrivabile per tutti questi motivi, ma non solo, e probabilmente lo sarà per sempre. Il destino ha fatto la sua parte, ha mescolato le carte e reso immortale Connery nei panni dell'Agente 007.