Eclipse, l'odio di Robert Pattinson per la saga di Twilight

Eclipse è il terzo film della saga di Twilight nata dalla penna di Stephenie Meyer e diventato un vero e proprio fenomeno di culto. Il film, che va in onda questa sera alle 21.05 su La 5, prosegue la storia già iniziato nei due capitoli precedenti, Twilight e New Moon.

The twilight saga: Eclipse, la trama

Dopo aver affrontato i Volturi e aver rischiato la vita, Bella (Kristen Stewart) e Edward (Robert Pattinson) fanno ritorno a Forks, dove non mancano altre sfide da dover affrontare. La prima è l'insistenza di Jacob (Taylor Lautner), ormai del tutto innamorato di Bella e incapace di accettare che la ragazza decida di restare con un vampiro. La seconda, e ben più pericolosa, è la decisione della vampira Victoria di creare un vero e proprio esercito di vampiri neonati nella vicina città di Seattle per potersi vendicare dei Cullen per la morte del suo amato James. Per questo motivo Jasper (Jackson Rathbone) decide di addestrate la famiglia Cullen così come i licantropi del clan dei Quileute per poter essere pronti ad affrontare la guerra che si profila all'orizzonte. Bella, intanto, comincia ad avere dei dubbi sui suoi sentimenti e la vicinanza sia di Edward che di Jacob finirà con il confonderla sempre di più.

Robert Pattinson contro Edward Cullen

La saga di Twilight è stato tanto un fenomeno editoriale quanto una serie di film diventati iconici per i milioni di fan che non hanno perso un solo capitolo della storia d'amore tormentata e proibita tra Edward e Bella. Un amore così sconfinato che, naturalmente, si è riversato anche sulle spalle degli attori che interpretavano questi moderni e adolescenziali Romeo e Giulietta. Kristen Stewart - vista recentemente nei panni di Lady Diana in Spencer - e Robert Pattinson sono diventati degli idoli e ogni loro passo, ogni loro viaggio o ogni loro dichiarazione venivano posti sotto la lente del microscopio da parte di fan che volevano sapere tutto di loro. In questo senso ha "aiutato" anche la relazione che i due hanno avuto e che li ha portati a diventare davvero Edward e Bella nell'immaginario dei fan appassionati della saga. Non si può dire, però, che gli attori abbiano amato allo stesso modo la pellicola che ha lanciato la loro carriera.

Robert Pattinson - che con The Lighthouse e The Batman ha dimostrato la sua versatilità e la distanza intercorsa da quando interpretava un vampiro innamorato - ha più volte parlato in termini tutt'altro che entusiastici del personaggio che era stato chiamato a interpretare. In una video intervista rilasciata a GQ, l'attore ha spiegato: "Non posso credere al modo in cui recitavo metà del tempo, quando ci ripenso." Nel corso della stessa intervista Pattinson ha parlato del perché ha interpretato Edward Cullen in modo così oscuro, a tratti emo. "Credo fosse l'unico modo," ha detto, per poi continuare: "Penso anche se lo avessi reso più spensierato, nel modo in cui lo avrei fatto, sarebbe apparso così sbagliato che sarei sembrato un vero e proprio psicopatico."