Elena D'Amario presenta l'ex Enrico Nigiotti e scoppia a piangere. Maria De Filippi interviene

lo scorso venerdì 14 febbraio, data in cui è ricorsa la giornata di San Valentino dedicata all'amore e agli innamorati, si è registrata la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, che è stata trasmessa questo sabato su Canale 5. E il nuovo appuntamento tv in questione ha visto indiscussa protagonista un'ex coppia, formata dagli ormai ex allievi del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Elena D'Amario ed Enrico Nigiotti. In puntata, la conduttrice ha ospitato in studio alcuni ex allievi della celebre scuola più amata dagli italiani, che hanno partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus e andato in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. Parliamo di Elodie Di Patrizi, Alberto Urso, Giordana Angi ed Enrico Nigiotti.

Prendetevi una saletta di Amici e fate tikibombom, la tensione sessuale è alle stelle cosa aspettate a procrearepic.twitter.com/AFes4cNS4I — Domenico (@_hellotetectif) February 15, 2020

Quest'ultimo, cantautore originario di Livorno e classe 1987 è stato presentato dalla sua ex fidanzata storica D'Amario. La ballerina professionista del corpo di ballo di Amici 19, originaria di Pescara e classe 1990, non è riuscita a trattenere l'emozione in studio, alla visione del suo ex.

"Ti volevo far presentare Enrico", ha quindi chiesto ad Elena, la De Filippi, mostrando alla ballerina il nuovo disco di Nigiotti dal titolo Nigio. "Ah, sta bene sulla copertina", è così intervenuta Elena, per rompere il ghiaccio. "Hai fatto dei progressi importanti Enrico -ha così elogiato l'ospite, poco prima di farlo presentare alla ballerina professionista, la conduttrice-, all'epoca della tua partecipazione ad Amici, non avevi la testa che hai adesso. Fa ridere. Perché ti eliminasti per salvare Elena". La parola è, poi passata ad Elena, visibilmente provata: "Ieri è uscito il nuovo album dal titolo Nigio. E qui ad Amici presenta il brano con cui ha partecipato a Sanremo". Alle prime parole della D'Amario, è seguito un nuovo intervento della De Filippi, che ha fatto notare ai telespettatori il momento di commozione avuto dalla ballerina, per poi incalzare la diretta interessata sull'imbarazzo provato in studio: "Ooh!! Si è messa a piangere! Ma sei scema, Elena?!? Sono passati 10 anni!". "Però, pensa Maria... Lui è stato il mio primo fidanzato", ha ribattuto prontamente la bella D'Amario, che ha cercato di nascondere le sue lacrime portando i capelli sugli occhi. "Il primo amore non si scorda mai!" , ha, infine, concluso.

Sul palco della diciannovesima edizione di Amici, Enrico Nigiotti è riuscito a rivedere la sua storica fiamma, conosciuta nella scuola di Amici e non solo. L'artista ha, inoltre, esibito il suo nuovo singolo, presentato al Teatro Ariston in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo, dal titolo Biaciami adesso. Una ballad romantica che parla d'amore. Il cantautore livornese è, allo stato attuale, sentimentalmente impegnato con Giulia Diana, una ballerina e psicologa che ha preso il posto Elena D'Amario nel suo cuore.

Talisa Ravagnani accede al serale di Amici

La nuova puntata di Amici ha decretato l'accesso al serale di Talisa Ravagnani. La ballerina, nata a Milano nel 2001, ha superato brillantemente l'esame di sbarramento sostenuto nello studio del talent di Canale 5. E, pertanto, sarà una protagonista della fase finale di Amici 19.