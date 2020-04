Elena Morali, il décolléte esplosivo infiamma i fan

L'ex Pupa sexy Elena Morali fa i suoi auguri di Pasqua speciali ai tutti i suoi fan, regalando una sorpresa social decisamente erotica. Il dono pasquale dalle tinte extra hot della bellissima influencer ha lasciato i follower senza fiato. L'ultimo scatto sensuale su Instagram dell'ex del comico Scintilla è davvero "bollente". La bellezza della showgrl è paradisiaca, da stendere orde di ammiratori, e le sue curve sinuose fanno impazzire il web. L'idea originale della Morali di immortalarsi seminuda accanto a un uovo di Pasqua mega ha folgorato e fatto perdere la ragione. Gli istinti più libidinosi dei fan sono estasiati. Ammirare la bomba sexy Morali sfoggiare le sue grazie fisiche floride ed eccitanti manda in tilt e surriscalda l'atmosfera. Il look prescelto dall'ex naufraga de L'Isola dei Famosi versione grunge e informale lascia basiti per la straordinaria bellezza della bionda fashion blogger pur se in tuta. Elena Morali, del resto, non teme confronti e la sua avvenenza è indiscutibile. Anche con un outfit "casalingo" è irresistibile: le sue curve procaci sono estremamente superlative.

Gli auguri di Pasqua sexy della Pupa Morali

Ecco il dono di Elena Morali a tutti i suoi fedeli ammiratori. Sul suo profilo Instagram ha augurato una "Buona Pasqua" alla platea dei fan che la sostiene e la segue: " Buona Pasqua! In questo brutto periodo posso solo augurarvi di star bene e tenere duro…Happy Easter! ". La sensualità esplosiva di Elena Morali viene messa in luce nello scatto condiviso dall'ex Pupa su Instagram, dove sfoggia in look stuzzicante e "bollente". Un ritratto che ha stupefatto tutti i suoi seguaci social. Ecco apparire la compagna di Luigi Favoloso seduta sul pavimento a gambe incrociate attorniata da uova di Pasqua enormi, e con un décolléte prominente in bella mostra strizzato nel reggiseno a balconcino stringato. Poi, la sua acconciatura delicata da barbie sexy con fascia rosa e l'espressione innocente, tentata dalla bontà del cioccolato, contrasta con la carica erotica del suo "davanzale" esplosivo.

Catturati dalla bellezza provocante e dalle curve da urlo della Morali, i follower hanno zoomato il dettaglio hot, andando in visibilio. La bellissima showgirl si presenta in tenuta casalinga, ma che incanta e "schokka" chi la osserva. L'outfit dell'ex naufraga è sportivo e intrigante: con indosso soltanto i pantaloni della tuta e calzettoni vistosi in spugna, e, il pezzo forte, con un reggiseno nero che contiene a malapena un décolléte rigoglioso e protuberante. La foto in intimo ha solleticato le fantasie proibite e i sogni erotici dei fan.