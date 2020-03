La Morali e Favoloso fanno un passo indietro

Elena Morali e Luigi Favoloso sono senza dubbio la coppia del momento, sebbene entrambi siano reduci da due ex storie importanti. Lei, da quella con il comico Scintilla che l’ex pupa ha conosciuto dietro le quinte di Colorado, lui dalla relazione con la bellissima Nina Moric. Nonostante ciò, Elena e Luigi sembravano pronti per lasciarsi il passato alle spalle, tant’è che i due si sono anche concessi una fuga romantica a Beirut, la capitale del Libano, dove hanno optato per una location insolita e suggestiva con l’obiettivo di vivere giorni pieni di allegria e spensieratezza. Insomma, nonostante il loro amore non avesse mai riscosso la piena approvazione del pubblico, tra loro sembrava andare tutto a gonfie vele.

Sembrava, appunto. Pochi giorni fa infatti c’è stato un grande colpo di scena. "Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile…" , così ha esordito Luigi Favoloso riferendosi alla fine del suo flirt con Elena Morali. "Ma ieri hai fatto un casino ed io oggi, per non smentirmi, l’ho fatto molto peggio. Abbiamo corso troppo, forse sì. Ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?" , ha sentenziato infine con ironia l’ex concorrente del Grande Fratello.

A questo punto sembrava davvero che tra loro fosse finita. In realtà, però, sembra proprio che i due abbiano continuato a frequentarsi anche nei giorni successivi. Elena Morali e Luigi Favoloso hanno infatti deciso di affrontare la quarantena insieme e sono giorni ormai che la coppia pubblica alcune storie su Instagram dove si mostrano complici. Ad esempio, nell’ultima stories condivisa con i loro fan, Elena e Luigi sono apparsi molto vicini e intimi. Non appena svegli, infatti, Luigi Favoloso ha esordito complimentandosi con la sua fidanzata: "Ma posso dire alle persone quanto sei bella appena ti svegli? Sai che non ho mai conosciuto una persona più bella quando si sveglia di quando si mette tutta in tiro?" . Seppur lusingata, la Morali non è sembrata molto convinta e ha riso sotto i baffi. Poi però lo ha rimproverato scherzosamente: "Che Bugiardo!" . E lui di nuovo: "Sei bellissima guardati, anche senza filtri, senza niente…" . A questo punto l’ex pupa ha ceduto: "Lo so" . Ed ecco che i due si sono quindi concessi qualche coccola davanti alla telecamera dello smartphone, baci e abbracci molto, ma molto affettuosi.

Visto l’improvviso ritorno di fiamma, a questo punto la domanda sorge spontanea: sono ufficialmente una coppia oppure no? Al momento non abbiamo ancora nessuna conferma dai diretti interessati ma, a seguito delle ultime stories, pare che la showgirl e l’ex gieffino si stiano lentamente riavvicinando.

