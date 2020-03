Elena Morali e Luigi Favoloso si sono già lasciati?

Nelle ultime settimane abbiamo visto come desiderio di Luigi Favoloso di voler corteggiare e conquistare Elena Morali sia diventato realtà, purtroppo a discapito di Scintilla, il comico che l’ex pupa ha conosciuto dietro le quinte di Colorado e al quale è stata legata per moltissimi anni, e di Nina Moric.

Di recente, i due si sono anche concessi una fuga romantica a Beirut, la capitale del Libano, dove hanno optato per una location insolita e suggestiva con l’obiettivo di vivere giorni pieni di allegria e spensieratezza. "Non smetto di emozionarmi all’idea che in un giorno qualsiasi il corso della mia vita potrebbe cambiare per un incontro casuale. Grazie Luigi di avermi riportato il sorriso e la voglia di vivere che mi mancava da più di un anno" , ha scritto la bella Elena Instagram, a corredo di un selfie insieme al napoletano. Lui, poi, ha ricambiato il suo dolce pensiero: "Aveva un'anima capace di far dimenticare che cosa fosse fuori, nonostante fuori fosse qualcosa che non si era mai visto prima da queste parti" .

Insomma, nonostante il loro amore non avesse mai riscosso la piena approvazione del pubblico, tra loro sembrava andare a gonfie vele. Eppure, è di poche ore fa la notizia di un grande colpo di scena. "Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile…" , così ha esordito Luigi Favoloso riferendosi alla fine del suo flirt con Elena Morali. "Poi ieri hai fatto un casino ed io oggi, per non smentirmi, l’ho fatto molto peggio. Abbiamo corso troppo, forse sì. Ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?" , ha sentenziato infine con ironia l’ex concorrente del Grande Fratello. Le parole hanno come sfondo la foto, quasi nostalgica, dei due che si baciano con passione.

Non è ancora chiaro il motivo che li avrebbe potuti portare alla rottura, anche perché i loro ammiratori li avevano persino visti trascorrere la quarantena insieme. L'addio potrebbe anche non essere definitivo, ma solo momentaneo. Sta di fatto che, davanti a una relazione durata appena 23 giorni, c’è chi insinua che la storia tra i due sia nata solo ed esclusivamente per permettere loro di fare notizia. Che la soluzione a questo mistero possa arrivare in televisione?

Una cosa però è certa. Se la neo-coppia è davvero in crisi, questo sarebbe il momento ideale per il comico Scintilla di riprendersi la sua ex compagna.

