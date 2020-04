Elena Morali si sfoga: “Morta una persona di famiglia, nessuno sa quando riprenderà la vita”

La quarantena di Elena Morali prosegue in compagnia del nuovo fidanzato, Luigi Favoloso, ma nelle ultime ore la showgirl ha ricevuto una brutta notizia: è venuta a mancare una persona di famiglia.

Così la Morali ha deciso si sfogarsi sui social, lasciandosi andare ad un discorso molto più ampio relativo la clausura forzata dovuta all’emergenza coronavirus e ai danni che tutto ciò sta causando alle famiglie e, in particolar modo, all’economia. Mostrandosi visibilmente affranta per la situazione, Elena ha ammesso di aver vissuto una giornata particolare dovuta al periodo e al suo stato d’animo.

“ Dopo tutto questo tempo, non vi prendono giornate...A me, oggi, mi ha preso malissimo – ha confidato lei sui social - .Non sai mai quando ti danno la data per ricominciare la tua vita ”. “Adesso, tanti intelligentoni mi diranno: ‘Questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono e te ne sbatti!’ – ha continuato lei, immaginando ciò che le sue parole avrebbero potuto scatenare sul web - . No, non me ne sbatto perché, purtroppo, oggi è venuta a mancare una persona di famiglia. Il fatto è che penso: se siamo chiusi da più di un mese e i contagi a Milano non diminuiscono, la gente cosa deve fare? ”.

“ Arrivare a suicidarsi per depressione? – ha aggiunto ancora la Morali, provando a calarsi nei panni di chi, chiuso in casa da più di un mese, soffre per motivi economici o psicologici - . O per le liti familiari? O perché non hanno soldi per mangiare? Raga, io voglio tornare a lavorare... ”.

Il desiderio di Elena Morali, così come quello di tutti gli italiani, è quello di riprendere quanto prima la vita di un tempo. La showgirl, forse, inizia a risentire anche della lontananza dai riflettori. Da tempo, infatti, lei è assente dai salotti televisivi: dopo l’ammissione della relazione parallela con il comico Scintilla e con Di Lorenzo, la Morali ha preferito allontanarsi dalle scene rinascendo accanto all’ex fidanzato di Nina Moric.

Nei primi periodi, la loro relazione sembrava essere stata studiata a tavolino per gossip ma, ad oggi, prosegue e sembra proprio che Elena e Luigi Favoloso siano riusciti a ritrovare una personale stabilità grazie a questo incontro su cui, forse, pochi scommettevano qualche settimana fa.