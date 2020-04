La Santarelli scoppia in lacrime "Fatico ad alzarmi al mattino..."

Le ripercussioni psicologiche che la quarantena avrà sulla psiche dell’uomo sono al centro dell’attenzione da settimane. Anche la trasmissione "Italia Sì", condotta da Marco Liorni su Rai Due, ha puntato l’attenzione su questa delicata tematica, ospitando in collegamento lo psichiatra Domenico Mazzullo. Ed è proprio nel rispondere a una delle domande proposte dal medico agli opinionisti in studio, che Elena Santarelli ha ammesso di vivere questo isolamento con difficoltà.

Come darle torto. Dopo un iniziale slancio di positività, oggi, il lungo isolamento sociale inizia a farsi pensante per tutti e la showgirl non ha nascosto le sue fragilità. L'esperto ha proposto agli opinionisti del programma un test per comprendere come stessero affrontando questo particolare periodo a livello psicologico. Dopo una serie di quesiti, alla domanda: " La mattina fate fatica a svegliarvi per affrontare la giornata" , Elena Santarelli è intervenuta, confessando: " Io a volte faccio fatica, sono dei momenti, ma poi mi alzo e affronto la giornata" . La Santarelli non ha avuto difficoltà ad ammettere la sua debolezza - che in questo momento è quella di molte altre persone - come lei stessa ha svelato. Nel proseguire la risposta allo psichiatra, infatti, Elena Santarelli ha raccontato di avere amiche "bloccate" psicologicamente da questa quarantena: " Alcune amiche mi hanno rivelato di non voler più uscire e di essersi assuefatte alla quarantena". Un atteggiamento tutt’altro che positivo e che, secondo l’esperto, sarebbe un campanello di allarme: "Non va bene essere assuefatti, la nostra vita è insieme agli altri non isolati".