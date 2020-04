Elena Sofia Ricci: "A 12 anni abusata dal nonno di una mia amica"

L’attrice Elena Sofia Ricci tornerà sul piccolo schermo con la fiction “Vivi e lascia vivere” in cui interpreta una donna dal carattere forte, ma nel suo passato si nasconde un dramma che l’ha costretta a rivolgersi ad un analista.

“ Per due anni l’analisi è stato un appuntamento regolare. Mi ha aiutata a capirmi, a indagare nella mia essenza di figlia, a sciogliere quei nodi che mi hanno poi permesso di essere mamma e di non riversare sulle figlie certe incompiutezze – ha raccontato al settimanale Oggi - . Mia madre e mio padre si erano separati quando io ero piccola e io sono cresciuta lontana da lui. L’ho ritrovato da grande ”.

L’assenza del padre ha inciso durante la crescita della Ricci e nei suoi rapporti con gli uomini. “ Nel frattempo, avevo sempre scelto uomini sbagliati, sempre quelli che mi garantissero di essere mollata. Ah, in questo sono stata medaglia d’oro… - ha aggiunto, rivelando anche un aspetto della sua vita privata drammatico - . Ora ho cambiato analista, ci vado meno, ho scelto uno specialista che si occupa di ragazze violate. A 12 anni sono stata abusata dal nonno di una mia amica. Quando lo affronti, scopri che questo dramma appartiene a molte persone ”.

I dolori e i drammi che l’hanno segnata, però, sono superati e lasciati alle spalle. Ora Elena Sofia Ricci vive una vita serena insieme al marito, il compositore Stefano Mainetti. “ In questi 19 anni abbiamo litigato, abbiamo affrontato momenti difficili, alti e bassi nel lavoro, lutti di persone care – ha spiegato - . Ma la cornice amorosa non è mai mancata, come la stima profondissima ”.