Eleonora Daniele è mamma: è nata Carlotta

Eleonora Daniele è mamma. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla data preventivata è nata Carlotta, la prima figlia della conduttrice veneta. Dalle prime ore della sera si sono rincorse le voci di un possibile parto imminente, quando il sempre informato sito televisivo TvBlog ha reso noto che Eleonora Daniele si era già recata in clinica a causa delle doglie. Sarebbe stata solo questione di ore, quindi, e infatti attorno alle 21 è nata la bambina della conduttrice di Storie Italiane.

A dare il lieto annuncio è stata Mara Venier, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un post in compagnia della sua collega: " Evviva... Ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina. " Solo pochi giorni fa, infatti, Eleonora Daniele ha comunicato di aver scelto proprio la padrona di casa di Domenica In per battezzare la sua primogenita, che sarebbe dovuta nascere tra qualche giorno, tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno. Infatti, la conduttrice era convinta di riuscire a portare a termine la stagione televisiva, che per lei si sarebbe conclusa il prossimo venerdì ma probabilmente Carlotta ha avuto fretta di venire al mondo. Pochi giorni fa Eleonora Daniele ha rilasciato un'intervista a Panorama, spiegando in che modo si era organizzata per accogliere la nascitura: " Finisco due giorni prima della conclusione naturale del programma, che ha sempre chiuso a fine maggio. Mi prendo qualche momento di riposo per godermi gli ultimi giorni di gravidanza e lascio il testimone al mio amico e collega Marco Liorni. "

La conduttrice non ha fatto in tempo a portare a termine la settimana, nonostante questa mattina fosse regolarmente in onda come ogni lunedì. Per lei e per il marito Giulio è la prima esperienza di genitorialità e i due si sono sempre detti emozionati e felici di poter accogliere una bambina nella loro famiglia. Eleonora Daniele desiderava fortemente diventare madre e non è stato facile affrontare gli ultimi mesi di gravidanza in piena emergenza Covid. La conduttrice non ha mai mancato una puntata del suo programma, nemmeno nei giorni dell'emergenza più intensa e ha continuato a raccontare fino all'ultimo l'evoluzione dell'epidemia. La Rai ha dovuto riorganizzare rapidamente lo slot del mattino, che da domani vedrà l'allungamento di Uno Mattina e de La prova del cuoco per questi ultimi giorni, in modo tale che i due programmi riescano a coprire il vuoto lasciato dall'assenza, più che giustificata, di Eleonora Daniele.