Eleonora Daniele rivela la sua paura: “A 40 anni non ero sicura di avere un bambino”

L'annuncio in diretta tv e le lacrime. È passato circa un mese da quando Eleonora Daniele ha informato i milioni di spettatori che ogni giorno la seguono di essere in dolce attesa. Una notizia data in punta di piedi, come nel suo stile, al termine della trasmissione. Da allora ha potuto svelare le sue nuove forme rotonde, fino a quel momento accuratamente celate sotto abiti morbidi. È un nuovo inizio per la conduttrice e giornalista, che ha deciso di raccontare l'avventura della gravidanza al settimanale Gente con una lunga intervista.

" A mio marito ho detto che ero incinta camminando veloce e senza guardarlo negli occhi. Avevo appena fatto il test e, per la prima volta dopo svariati tentativi, era risultato positivo ", inizia così il racconto di Eleonora Daniele, raggiante al 5° mese di gravidanza. A quanto pare, Giulio Tassoni lo aveva già capito da qualche tempo prima che lei glielo dicesse, soprattutto per le nausee che, da quando sono comparse, non hanno più dato tregua alla conduttrice. Ora, la sua pancia è una sfera perfetta ed è cresciuta a vista d'occhio da quando ha dato l'annuncio in diretta tv. " Sin da subito è stata evidente, tanto che all'inizio pensavo di aspettare due gemelli. Avendone in famiglia, sarebbe potuto anche accadere ", svela Eleonora Daniele, che a 43 anni non sapeva se il suo sogno di diventare madre sarebbe mai potuto diventare realtà.

" Ci credevo, ci speravo, ma più il tempo passava più la vedevo difficile ", ammette la conduttrice, che racconta come la gravidanza sia arrivata quando si è rasserenata e in modo naturale. " Sono rimasta incinta naturalmente, senza l'ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto. La mia bambina è arrivata al momento giusto ", dice raggiante Eleonora Daniele, che si dice pronta a iniziare la nuova avventura da madre. La bambina si chiamerà Carlotta, in onore della nonna della conduttrice. “Da bambina ero la più piccola di quattro fratelli e, siccome i miei genitori lavoravano, stavo spesso con lei. Era malata di un tumore allo stomaco ma, nonostante i problemi di salute, mi ha sempre voluta accanto a sé”, racconta la conduttrice. La donna è spirata quando Eleonora aveva 5 anni e per lei è stato il modo più naturale di renderle omaggio e di donarle l'amore ricevuto, quello di dare il suo nome alla piccola in arrivo.