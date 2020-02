Elettra Lamborghini e Luciana Littizzetto twerkano insieme

Un fuori programma davvero spiritoso per la regina del twerking e Luciana Littizzetto, che ha ballato spiritosamente in compagnia di Elettra Lamborghini. La cantante emiliana, reduce da Sanremo, era ospite in casa della comica per l'appuntamento domenicale di "Che tempo che fa". Tra una chiacchiera e l'altra, Elettra Lamborghini ha illuminato Luciana sulle tecniche da mettere in atto per twerkare nel modo giusto: una serie di movimenti precisi del lato b in grado di catalizzare l'attenzione.

La Litizzetto si è prestata simpaticamente al gioco, nonostante sia reduce da una brutta caduta con tanto di frattura, ora in via di ripresa totale, ma supportata dalla stampella di ordinanza. Aggrappata alla libreria di casa ha cercato di muovere il lato b seguendo le indicazioni di Elettra: le risate non sono certo mancate sotto l'occhio imbarazzato ma divertito del conduttore Fabio Fazio. La stessa comica ha domandato allegramente se tutto quel movimento potesse valere cone sessione di fisioterapia.

Elettra è apparsa molto divertita e complice, mostrando le mosse giuste per sollevare il fondoschiena al suon di musica, senza però twerkare completamente. La giovane ha confessato più volte di essere molto timida, nonostante l'aspetto fisico appariscente e sexy, per questo forse ha preferito evitare il twerking in diretta TV e all'ora di cena.

Luciana, al contrario, ha voluto spiegare nel dettaglio le capacità della cantante mostrando anche alcuni video esplicativi: uno in particolare apparso sul profilo Instagram della Lamborghini e che la vede intenta a twerkare nella vasca idromassaggio. Le chiacchiere tra le due hanno riguardato anche la recente partecipazione a Sanremo e la collaborazione con la misteriosa M¥SS KETA, per poi concentrarsi sui tatuaggi e i piercing che ricoprono il corpo di Lamborghini.

Le due hanno anche amabilmente condiviso qualche chicca riguardante il privato di Elettra, in particolare il fidanzamento con il dj Afrojack, che presto diventerà suo marito. Nonostante la giovanissima età, i due sono pronti per il grande passo, con il benestare della famiglia della cantante, anche se il padre Tonino Lamborghini preferirebbe che i due conivessero ancora per qualche tempo.

