Elettra Lamborghini e quel like contro Ginevra: continua la "guerra" tra sorelle

È bastato un like piazzato da Elettra Lamborghini sotto a un cinguettio che accusava Ginevra di avere fatto qualcosa di brutto alla sorella Elettra per spiegare il loro allontanamento, per infiammare i social network. La cantante ha condiviso la visione di un fan sui motivi della rottura tra le due sorelle e il popolo di Twitter si è letteralmente scatenato.

" Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto ", ha sintetizzato un utente sulla popolare piattaforma, ricevendo il like della diretta interessata. Così facendo, però, la twerking queen - che ha diffidato la sorella e il Grande fratello vip a parlare di lei all'interno della Casa e nelle dirette settimanali - ha alimentato l'attenzione sulla frattura familiare.

Perché Ginevra e Elettra Lamborghini hanno litigato

I motivi della faida tra le due sorelle non sono chiari. Prima di venire zittita dalla diffida, Ginevra Lamborghini ha parlato del complicato rapporto con Elettra. A causa dell'atteggiamento dei genitori, le due sarebbero cresciute in una sorta di competizione reciproca tanto da farle allontanare nel tempo. Il rapporto tra le due ereditiere è inesistente dal 2019 e Ginevra non è stata neppure invitata al matrimonio della sorella. A decretare il loro allontanamento sarebbe stato un episodio risalente al 2019, del quale però non si sa nulla. Così sui social network si sono moltiplicate le ipotesi.

La replica di Elettra su Twitter

Mentre il popolo di Twitter si scatenava in congetture di varia natura, Elettra Lamborghini ha condiviso l'idea di un utente, che puntatava l'attenzione su un episodio " brutto", che avrebbe scatenato la sua ira nei confronti della sorella maggiore: "Ora devi spillare però", "Elettra parla ti prego, sgancia la bomba! Lo so che la stronza della famiglia non sei tu", "Vuota il sacco Elettra cosa ti ha fatto Ginevra?!". E qualcuno si è addirittura lanciato in ipotesi amorose : "Io la butto lì, secondo me Ginevra ha fatto la gatta morta con suo marito altrimenti non si spiega, non tagli i rapporti con una sorella come hanno fatto loro senza un motivo serio dietro ". Nessun like di Elettra è arrivato sotto a quest'ultimo tweet e anche l'altro è magicamente scomparso.