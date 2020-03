Elettra Lamborghini: "Prima di mio marito ero dell'altra chiesa"

Ancora una volta, la bellissima Elettra Lamborghini lascia tutti senza fiato. Parliamo della ricca ereditiera che ha saputo mettersi alla prova, destreggiandosi abilmente tra televisione e musica. L’abbiamo vista infatti nello show di Mtv Super Shore per tre stagioni, poi nella versione spagnola del Grande Fratello Vip e ancora a Riccanza e Geordie Shore, il tutto prima di diventare coach di The Voice e salire sul palco dell’Ariston.

Insomma, il 2020 per Elettra Lamborghini sembra essere iniziato col botto. Per non parlare poi delle imminenti nozze con il dj olandese Afrojack. Con queste parole lei stessa ha voluto festeggiare su Instagram insieme agli ammiratori che la seguono da sempre, mostrando anche il maxi anello di fidanzamento: "Il mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarlo 2 giorni fa… È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l’unico uomo che posso davvero chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. La gente dice che quando è la persona giusta lo senti… Io lo sento dall’inizio, questo sarà per tutta la vita" . Il tutto coronato da un hashtag che la dice davvero lunga: "#leihadettosì" .

I due (25 anni lei, 32 lui) stanno insieme da poco più di un anno e si sono conosciuti all’Home Festival del 2018. "Non ero assolutamente in cerca di materiale maschiografico, io davvero disinteressatissima, quando lui invece mi ha semplicemnte invitato a fare della musica con lui" , così è come Elettra parla dell’inizio della loro storia. Ma questo non conta. Ciò che invece ha fatto "scandalo" nelle ultime ore è che Elettra Lamborghini abbia voluto fare coming out proprio in questo momento.

Tutto è iniziato quando sui social i fan hanno incominciato a bombardarla di domande e lei, schietta com’è, non ha pensato neanche lontanamente di tirarsi indietro. Già nel reality di Mtv, qualche anno fa, aveva dichiarato di essere bisessuale. Poi nel 2018 si è fidanzata con Afrojack e, a questo punto, sembrava chiusa la parentesi bisessuale. Invece, ora più che mai in tempi di quarantena, è tornata sull’argomento rispondendo ai fan. "Vuoi sapere chi dei miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo. Fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa. Poi ho incontrato Nick, il vero nome di Afrojack" .

