Elettra Lamborghini giù di morale: "Sono sotto antibiotici, voglio solo mangiare e dormire"

Complice il periodo di clausura forzata, Elettra Lamborghini ha confessato di essere particolarmente giù di morale: in confidenza con i suoi follower, infatti, ha ammesso di non rispondere al telefono da ben tre giorni.

Solita mostrarsi allegra e spensierata nella sua quotidianità, la Lamborghini ha deciso di non fare mistero del suo momento no. Così, ai fan che sono abituati a vederla sempre sorridente e pronta alla battuta, Elettra ha confessato di stare vivendo delle ore in cui è particolarmente giù di tono. A chi le ha domandato quali fossero i programmi per questa nuova giornata di quarantena, dunque, lei ha replicato: “ Nessuno, oggi sono sclerata senza motivo ”.

“ È una bellissima giornata, volevo prendere il sole ma sono sotto antibiotici – ha aggiunto l’ereditiera, che ha preferito non spiegare i motivi per i quali sta seguendo una cura farmacologica -. Non mi va di fare nulla, non rispondo al telefono da tre giorni e vorrei solo mangiare e dormire bene ”. La Lamborghini, però, ha ammesso che il suo rapporto con le telefonate e i messaggi non dipende solo dall’umore sottotono della giornata di oggi.

Non rispondere per svariati giorni a chi le telefona o le invia dei messaggi, infatti, sembra essere una vera e propria abitudine della cantante. “ Io ho questo difetto che non rispondo mai al telefono – ha spiegato lei a chi le ha domandato come mai non usasse il suo cellulare da tanti giorni - . Ci metto almeno tre giorni prima di rispondere ai messaggi ”.