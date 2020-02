Elisa De Panicis scaricata da Theo Hernandez? Lui beccato con Zoe Cristofoli

Sembra essere finito male il flirt tra Elisa De Panicis e il calciatore Theo Hernandez, che è stato beccato a cena in un locale milanese con la ex di Fabrizio Corona, Zoe Cristofoli.

Della frequentazione tra la ex gieffina e lo sportivo si era iniziato a parlare quando la De Panicis accusò Andrea Denver di averci provato con lei poco prima di entrare nella Casa. Elisa aveva raccontato di aver ricevuto dal modello un invito in albergo ambiguo e di aver declinato perché aveva iniziato da poco ad uscire con un’altra persona. Il ben informato Alfonso Signorini, quindi, aveva rivelato a tutti il nome del presunto nuovo flirt della ragazza confermando che si trattava di Theo Hernandez.

Arrossita per l’imbarazzo, la De Panicis confidò a Pomeriggio Cinque che le dichiarazioni pubbliche del conduttore del Gf Vip avevano particolarmente infastidito il calciatore, che preferiva che la loro relazione rimanesse top secret. Da quel momento, dunque, le cose tra i due potrebbero essersi incrinate e Hernandez pare abbia già archiviato la relazione con Elisa dedicandosi ad un’altra bellissima del web il cui nome non è del tutto sconosciuto al mondo del gossip: Zoe Cristofoli.

La ragazza, infatti, è nota per essere stata la fiamma (per brevissimo periodo) di Fabrizio Corona. I due si conobbero dopo la fine della tormentata storia tra l’ex della Moric e Silvia Provvedi e, dopo una serie di smentite, fu proprio la Cristofoli a confermare la relazione parlando di un’estate trascorsa con lui dopo un primo incontro a Firenze. “ Era una persona che non m’interessava. C’è stato un momento in cui ci siamo guardati. Quell’attimo mi è rimasto impresso e mi sono chiesta perché mi avesse guardata in quel modo, poi per un mese non ci siamo più visti né sentiti. Fino a luglio ”, aveva detto Zoe.