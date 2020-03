Elisa De Panicis si improvvisa in cucina, ma esagera con il fotoritocco

Annullate le ospitate al Grande Fratello Vip in seguito all’emergenza coronavirus, Elisa De Panicis ha trascorso la serata in quarantena dedicandosi alla cucina.

Non poteva mancare, quindi, uno scatto social che la ex gieffina ha deciso di condividere sui social, raccontando a tutti i follower di essersi dedicata ai fornelli in un periodo in cui bisogna rimanere in casa. La De Panicis, però, nel mostrare ai fan alcuni dei momenti “salienti” della preparazione della cena, pare non abbia controllato bene le foto pubblicate e il popolo della rete non ha potuto fare a meno di notare quanto Elisa abbia abusato del fotoritocco.

Capelli legati, body chiaro e una fascia tra i capelli: così Elisa si è agghindata per dedicarsi alla cucina, scatenando – forse in maniera abbastanza prevedibile – una serie di reazioni da parte degli internauti. Se qualcuno, infatti, non ha potuto fare a meno di farle notare come quel look sia davvero inusuale per una donna che si dedica alla preparazione di un pranzo, qualcun altro ha sottolineato l’eccessiva magrezza della De Panicis e la improbabile esuberanza del suo lato B, dovute evidentemente ad una esagerazione con il fotoritocco.

A conferma che la ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia usato in maniera eccessiva e poco astuta Photoshop, alcuni utenti dall’occhio vigile e sveglio hanno commentato: “Si vede la linea della cassettiera storta!”, “Sono tutte ritoccate le foto”, “Vedo i cassetti della cucina ad onde!”, “Incredibile... Non c'è una foto naturale senza modifiche... Mammamia!”.

Nonostante la serie infinita di commenti social di questo tenore, la De Panicis ha preferito non replicare alle accuse degli hater o eliminare le foto incriminate. Se negli ultimi tempi è stata costretta a giustificarsi per alcune clamorose gaffe social in merito al coronavirus, in questa occasione Elisa ha optato per il “no comment”. Intanto, i commenti dei follower sul suo profilo si sono moltiplicati e, tra i tanti complimenti, si leggono anche moltissime battute sarcastiche sull’autore di questi scatti. “Le foto le ha fatte tuo padre di 70 anni?”, ha domandato qualcuno, “Chissà cosa ne pensa quell’uomo di 70anni”, ha aggiunto qualcun altro.