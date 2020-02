Elisa De Panicis si giustifica per lo scivolone sul Coronavirus, ma il web la massacra (ancora)

Nelle ultime ore Elisa De Panicis è finita al centro di una polemica sollevata dal web in seguito ad alcune dichiarazioni sul Coronavirus.

Riprendendosi mentre si sottoponeva ad un trattamento estetico, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ironizzato sulla situazione attuale lasciandosi andare ad un commento che ha scatenato il popolo della rete. “ L’unica cosa buona di Coronvirus è che, per la prima volta, il Sud vince contro il Nord ”: una esternazione che non ha fatto ridere nessuno e che ha indignato talmente tanto da costringere la De Panicis a tornare su Instagram per chiarire l’equivoco.

“ Ragazzi, era solo una battuta – ha esordito lei su Instagram - per sdrammatizzare tutta la situazione che c’era in Italia. Era per dire che...Dato che i voli erano tutti bloccati, tutti i treni erano bloccati, ho detto: se dovessi guardare la positività di tutto ciò, siamo bloccati in Italia. Ero a Milano, tutto qui ”. Una giustificazione, questa, che non è stata compresa da molti e che ha scatenato, ancora una volta, la reazione degli internauti che, dopo averla attaccata per le sue frasi choc sul Coronavirus, si sono divertiti a commentare la grammatica italiana usata per spegnere la polemica.

Ma la De Panicis ha proseguito con le motivazioni a sua discolpa sui social. “ È una cosa grave che c’è un virus in giro ma, indipendentemente da come affrontiamo questa situazione, ci cambia la vita – ha continuato lei - . Se ci chiudiamo in casa, ci viene l’ansia, non usciamo e tutto...Cioè, secondo me, la cosa migliore è mettersi la mascherina, mettersi i guanti, lavarsi spesso... ”. Anche questa seconda parte della sua giustificazione, però, non è stata compresa appieno dal web e, in rete, si sono scatenati i commenti ironici e sarcastici sulla ex gieffina.

“Non sa nemmeno lei quello che sta dicendo”, “Tu sei bloccata nel cervello .. povera te”, “Non ho capito la parte in italiano comunque”, hanno scherzato alcuni utenti del web, “È arrivata la giustificazione dopo che non è stata contattata dagli autori tv perché anche loro hanno capito che è stupida come non so chi...”, ha fatto presente qualcun altro, “Io comunque non ho sentito ‘scusa’ l’unica cosa che doveva dire”, “La tua demenza è assurda”, hanno continuato ad insultarla.