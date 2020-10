A Ballando adesso scoppia il caos. ​La Isoardi rischia la diretta in tv

Prosegue la scia di "sfortune" a Ballando con le stelle. La popolare trasmissione del sabato sera, condotta da Milly Carlucci, registra un nuovo caso di infortunio e questa volta il nome è quello di Elisa Isoardi. Pochi ore fa, attraverso i social network, la conduttrice ha annunciato il suo stop alle prove, palesando il rischio di non poter scendere in pista sabato sera.

Il già lungo elenco di infortunati e indisponibili di Ballando con le stelle continua ad allungarsi. Dopo Samuel Peron, Daniele Toretto, Alessandra Mussolini, Rosalinda Celentano e Raimondo Todaro anche Elisa Isoardi si è dovuta arrendere agli acciacchi. Tutta colpa di un versamento alla caviglia destra, che l'ha costretta allo stop definitivo degli allenamenti. Da giorni Elisa Isoardi lamentava dolori e fastidio alla caviglia, ma quello che all'inizio sembrava solo un malessere momentaneo con il passare dei giorni si è trasformato in un vero e proprio problema.

Subito dopo la diretta di sabato sera la Isoardi ha fatto sapere di non sentirsi al pieno della forma e tornata in sala prove il lunedì ecco arrivare il colpo di grazia. I dolori si sono intensificati e anche camminare è diventato per lei difficile. La conduttrice ha provato a tamponare la situazione ricorrendo alle cure mediche di un fisioterapista, ma questo non l'ha salvata da un brutto versamento. L'insorgere delle complicanze e l'inefficacia del riposo forzato l'hanno così costretta ad alzare bandiera bianca. Niente più allenamenti e l'esibizione di sabato sera rimane un'incognita. Raimondo Todaro ballerà da solo? La coppia non si esibirà e avrà una penalizzazione? Difficile saperlo in anticipo.