Terremoto a Ballando con le Stelle: Marco De Angelis lascia, Vittoria Schisano cambia maestro

Continuano gli imprevisti a Ballando con le stelle. Il talent danzante del sabato sera di Rai Uno sta collezionando una serie di infortuni e incidenti che ha dell'incredibile. Così dopo i contagi da Covid, gli infortuni in sala prove e i malori improvvisi ecco l'ennesima tegola. Marco De Angelis non sarà in gara sabato sera. A sostituirlo sarà Samuel Peron che, insieme a Vittoria Schisano, proverà a salvare la coppia dall'eliminazione.

Il ballerino professionista nei giorni successivi alla diretta di sabato scorso ha avuto un brutto malore che lo ha costretto a casa. Febbre alta e dolori addominali, dovuti a una brutta intossicazione alimentare (e quindi non al coronavirus, come si era pensato in un primo momento) lo hanno costretto a uno stop inatteso. Dopo le preoccupazioni iniziali, dovute anche all'assenza social, Marco De Angelis ha però rassicurato tutti su Instagram: " Sto meglio ragazzi. Dopo esser stato diversi giorni abbastanza male, con la paura che si trattasse del "bastardo" (il Covid, ndr), ieri ho effettuato un tampone risultato fortunatamente negativo. In realtà si trattava di un'intossicazione alimentare e l'unico modo per curarla completamente a malincuore è il riposo. Ma sei in buone mani, Samuel è un maestro eccezionale e spaccherete. Vinci per me, perché appena mi rimetto torno in pista per rivivere ogni emozione con te ".

Vista l'evidente indisponibilità per la prossima diretta del sabato sera la produzione è corsa ai ripari, richiamando in gara Samuel Peron. Il ballerino sarebbe dovuto essere a Ballando con le stelle da settembre - al fianco di Rosalinda Celentano - ma il contagio da coronavirus (scoperto alla vigilia dell'inizio del programma) lo ha di fatto escluso dal talent. Samuel Peron ha impiegato due mesi per guarire dal Covid, che nel suo caso è sempre stato asintomatico, ma Ballando con le Stelle non si sarebbe potuta permettere un rinvio così lungo. Al suo posto dunque è subentrata Tinna Hoffmann che con la Celentano sta facendo un percorso di crescita.

L'improvvisa malattia di Marco De Angelis ha stravolto di nuovo gli equilibri, convincendo gli autori a richiamare Peron, che sabato sera scenderà in pista al fianco di Vittoria Schisano. L'attrice napoletana è a rischio eliminazione, dopo essere arrivata ultima la scorsa puntata, e con Samuel si gioca la possibilità di rimanere in gara. Contro l'inedita coppia ci sarà proprio Rosalinda Celentano, che con Peron avrebbe dovuto vivere l'esperienza a Ballando. Ironia della sorte.