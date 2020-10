"Quei movimenti a letto... Si vede che sei esperta", ed è bufera a Ballando con le stelle

Elisa Isoardi, ieri, era a Ballando con le stelle. C'era nonostante tutto, nonostante i problemi alla caviglia e il dolore. Per la conduttrice la sfida di ballo è prima di tutto una sfida con se stessa, motivo per il quale ha fatto il possibile per presentarsi in pista con il suo ballerino, Raimondo Todaro. La loro coppia è stata messa a dura prova da una serie di casualità sfortunate, tra le quali l'appendicite con peritonite del ballerino professionista ma dopo qualche settimana di assenza, il ragazzo è tornato in pista. Certo limitata nei movimenti, Elisa Isoardi si è presentata davanti alla giuria con una coreografia che il suo maestro ha dovuto adattare alla situazone e che ha portato Guillermo Mariotto a esporsi con una battuta che non molti hanno gradito.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono stati bravi a montare una coreografia in linea con le attuali possibilità fisiche della conduttrice. Non un'esibizione particolarmente dinamica ma comunque appassionante, sensuale e con la giusta carica di erotismo, tanto che al pubblico ha gradito il momento. Anche i giudici in studio sono sembrati piacevolmente colpiti dalla prova di Todaro e della Isoardi ma il giurato venezualano, forse nel tentativo di fare un complimento alla conduttrice è scivolato si una battuta da molti considerata di pessimo gusto. " Quei movimenti sul letto… Si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo… ", ha esclamato Mariotto, probabilmente nel tentativo di fare un complimento. Elisa Isoardi ha preferito non replicare e la puntata è andata oltre, ma al pubblico a casa quelle parole non sono sfuggite e, soprattutto, non sono piaciute. Chiara l'allusione sessuale del giudice nei confronti della conduttrice, che ha abbozzato senza replicare.