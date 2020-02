Elisa Visari è la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo sta lavorando duramente per cercare di tornare in campo in tempi celeri per tentare di essere convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per Euro 2020. Il giovane talento della Roma è stato preso di mira in queste settimane da parte di molti tifosi della Lazio che con cori e con uno striscione appeso fuori da Trigoria sono stati davvero pesanti nei confronti dell'ex canterano dell'Inter: "Salta con noi, Zaniolo salta con noi".

Ancora peggio lo striscione fuori da Trigoria qualche giorno prima del derby di Roma: "Zaniolo come Rocca... zoppo de Roma" (con tanto di sedia a rotella disegnata), chiaro riferimento a Francesco Rocca, soprannominato Kawasaki ed ex calciatore della Roma dal 1972 al 1981 che subì un grave infortunio in carriera con ben cinque operazioni al ginocchio.

In famiglia Zaniolo non è un periodo fortunato sia per quanto concerne gli infortuni, dato anche la sorella ha subito un infortunio al ginocchio, meno grave rispetto al fratello. Inoltre, i ladri hanno per l'ennesima volta tentato di rubare l'automobile della sexy mamma di Nicolò Francesca Costa che qualche giorno fa sui social aveva informato i suoi fan di quanto successo: "Menomale che ci si ama...fosse il contrario dovrei farmi spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese...".

Il periodo è delicato per Zaniolo che però ha trovato il modo di consolarsi con una nuova fidanzata: Elisa Visari, una giovane modella e attrice italiana. In molti l'hanno potuta notare ed ammirare all'interno della serie televisiva "Don Matteo" dove interpretava la parte di Rebecca. Elisa è tra le giovani promesse del cinema italiano e in estate ha anche ricevuto l’Explosive Talent Award.

Non solo l'attrice, dato che Elisa è anche una modella con molto seguito sui social network con quasi 88.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare i suoi tanti scatti sensuali e mai volgari che stanno mandando in tilt i suoi tanti fan. I due pare abbiano intrapreso da poco una relazione e le story postate dalla ragazza sono emblematiche del fatto che tra i due ci sia del tenero. Non sono ancora usciti allo scoperto in via ufficiale ma ormai tutti gli indizi social portano ad un unico fattore: tra i due c'è un'amore che sta crescendo in maniera esponenziale.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?