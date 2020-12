Elisabetta Canalis: "Basta censura buonista e politicamente corretto"

" Sono stata vittima e oggetto di diverse battute di Luciana Littizzetto e ne sono onorata ". Comincia così lo sfogo di Elisabetta Canalis su Instagram. L'ex velina sarda ha affidato al web una riflessione sul politically correct, un trend sempre più dominante in Italia e che nelle ultime settimane ha visto scoppiare più di una polemica.

A dare il "la" al messaggio di Elisabetta Canalis è stato un articolo pubblicato su Dagospia a firma del suo ideatore, Roberto D'Agostino, in cui il giornalista ha affrontato il delicato tema della censura buonista. Dal "gallina" pronunciato da Mauro Corona a Cartabianca alla "Jolanda prensile" di Wanda Nara, sono numerose le polemiche scoppiate negli ultimi giorni in nome del politicamente corretto. Una tendenza che l'ex velina mora conosce bene vivendo negli Stati Uniti, ma che nel nostro Paese sta prendendo piede solo ora. Forse.

Pubblico volentieri l'articolo scritto da Roberto D'Agostino riguardo alla censura buonista del politicamente corretto che sta arrivando anche in Italia. Lo dico vivendo in USA, un paese vittima di questa ipocrisia in cui fare una battuta ed avere un'opinione che sia diversa da quella del gregge equivale ad essere tacciati di razzismo, omofobia o misoginia

Elisabetta Canalis si è così unita al coro dei liberi pensatori e al punto di vista del creatore di Dagospia: "".