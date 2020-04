Elisabetta Gregoraci cede alla #pillowchallenge

Su Instagram sta impazzando la nuova battaglia che vede le influencer più seguite sui social sfidarsi a colpi di ‘cuscini’. Proprio così, si tratta della #pillowchallenge e consiste nel dimostrare eleganza ed essere attraenti anche semplicemente indossando solo un cuscino. Molte donne, più o meno giovani, lo abbinano senza mettere niente sotto, altre invece danno libero sfogo alla loro fantasia. Tra le sfide social che si sono rincorse soprattutto nel periodo di quarantena forzata, in tantissime hanno partecipato a questo singolare gioco, alcune con risultati davvero niente male.

E dopo aver visto cimentarsi nella #pillowchallenge Giulia De Lellis, Paola Turani, Elena Morali e molte altre, è arrivata anche Elisabetta Gregoraci, sempre bellissima ed in splendida forma nonostante i 40 anni da poco compiuti.

Nel suo ultimo post Instagram, infatti, la showgirl ed ex modella accetta quest’ultima challenge così popolare sul web. Coperta solo da un cuscino – con tanto di nome stampato sulla federa – e una cintura nera che lo tiene ben saldo in vita, Elisabetta ha più di un motivo per sorridere, visto che il suo fisico non sembra cedere davanti al passare inesorabile degli anni. Sono due però le foto del post e, se in una sorride, lasciandosi ammirare per intero, nella seconda lo zoom è più incentrato sulla parte superiore, con le gambe che si vedono appena. "Ecco, mi ci sono cimentata pure io" , scherza la bellissima showgirl calabrese nella breve didascalia del post, che annuncia l’arrivo delle sue foto per la #pillowchallenge, la sfida del cuscino.

I tanti commenti di apprezzamento non mancano mai. In pochissimo tempo lo scatto si aggiudica oltre 37mila like da parte di chi non può far altro che ammirarla in tutta la sua bellezza. Un ammiratore scrive: "Semplicemente donna unica ed inimitabile, con classe da acquisire e da vendere. Non si dice per non essere volgare, ma in questa foto questa signorina chiamata Elisabetta Gregoraci è una fig*a pazzesca" . Un altro invece commenta: "Puoi cimentarti in qualsiasi modo, ma il risultato è sempre eccellente! Buon proseguimento di giornata radiosa Elisabetta, un abbraccio" . Qualcun altro invece ammira le sue gambe chilometriche che, abbinate al suo sguardo ammiccante, sono davvero un mix letale. C’è poi chi spera, prima o poi, di rinascere sotto forma di un cuscino, non uno qualunque ma proprio quello che ha scelto Elisabetta come capo di abbigliamento. Infine, un suo fan ha sentenziato mettendo la parola fine alla sfida social: "Ha vinto! Mettetevi da parte tutte" .

