La Gregoraci spiazza tutti: "Mio figlio è geloso di Pierpaolo"

Il Grande Fratello Vip è già un lontano ricordo per Elisabetta Gregoraci. La ex moglie di Briatore ha deciso, di sua spontanea volontà, di abbandonare la Casa del reality show perché voleva trascorrere le festività insieme a suo figlio Nathan Falco. Infatti, con la notizia che il programma si sarebbe prolungato fino a febbraio, sono stati tanti gli inquilini che non hanno digerito la scelta degli autori. La Gregoraci è stata ferrea nelle sue scelte e ha deciso di lasciare il gioco. E ora la bella showgirl è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo che è andata in onda su Canale 5 sabato 12 dicembre. Nella sua prima vera apparizione pubblica dopo l’uscita di scena dalla casa del Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci ha raccontato cosa ha significato per lei tornare alla vita di sempre dopo che, per mesi, ha vissuto lontano dai suoi affetti più grandi.

"Quando torni alla realtà è strano. Ho fatto fatica a riaccendere il telefonino – esordisce l’ex moglie di Briatore -. Non è stato facile tornare alla mia vita di sempre. Ho parlato con Flavio e mi ha detto che nella Casa sono stata molto coraggiosa. Mi ha confessato che, dall’esterno, neanche per lui è stato facile. Tutti sono stati coinvolti". E infatti, durante la sua permanenza, più e più volte, sono emersi gossip e rumor compromettenti sul legame con Briatore che hanno messo a dura prova la tempra della showgirl. "Quando fai un programma del genere ti dimentichi della risonanza che puoi avere all’esterno. Mi rendo conto che a casa può essere un bambino di 10 anni che può vedere in tv o sul web cosa succede al Grande Fratello", ammette. Ma le rivelazioni non sono finite qui.

"Quando sono uscita ho pianto tanto. E ho capito che molte amiche non erano tali nei miei riguardi. Mi sono resa conto che all’esterno non mi rimasto più nessuno, solo perché ho voluto vivere a pieno questa esperienza", rivela. Un’esperienza però di tutto rispetto dato che Elisabetta Gregoraci è riuscita a imporsi come una donna forte, capace di fronteggiare le liti all’interno della Casa. L’ultima rivelazione è dedicata, ovviamente, a Pierpaolo Pretelli. Con cui, durante il reality, ha avuto un rapporto molto passionale ma anche molto complicato. "In lui ho trovato una sorta di confort zone. Non mi sono sentita di andare oltre proprio per non rovinare l’amicizia che c’è tra di noi. Era pura, vera e reale. Mio figlio? Appena mi ha visto ha detto che era geloso di tutti gli abbracci che ho dato a Pierpaolo. Lui è emotivo, proprio come me". E ora la Gregoraci è già tornata alla sua vita di mamma. Su Instagram si è lasciata immortalare mentre prepara l’albero insieme al figlio.