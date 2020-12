Gf Vip, Gregoraci fuori dalla Casa accusa Pretelli: "Hai recitato il ruolo della vittima"

L'uscita di Elisabetta Gregoraci ha lasciato un solco profondo nella casa del Grande Fratello ma soprattutto in Pierpaolo Pretelli, che con la showgirl calabrese aveva stretto un rapporto molto speciale. La Gregoraci ha scelto di abbandonare il gioco per tornare a casa da suo figlio Narthan col quale trascorrere il Natale. Tutti pensavano che il ragazzo potesse subite un crollo emotivo come quello di Tommaso Zorzi per l'uscita di Francesco Oppini ma questa tristezza non c'è stata, anzi, Pierpaolo Pretelli si è come riacceso, partecipando completamente alle dinamiche della Casa. Un comportamento impossibile da non notare per gli altri concorrenti, che hanno sottolineato questa svolta nei loro confessionali.

" Mi sono frenato no? Ma da oggi voglio farmi questo percorso prendendo tutto quello che potrebbe capitare ", ha detto Pierpaolo Pretelli in confessionale, commentando quello che per molti sembra sia l'inizio di un nuovo percorso per il ragazzo, che negli ultimi giorni si è anche molto avvicinato a Giulia Salemi. Il conduttore ha mostrato alla Casa, quindi anche a Pierpaolo, e allo studio, dove si trova Elisabetta, la clip dei primi giorni in gioco di Pretelli senza la Gregoraci. La showgirl si è evidentemente risentita del fatto che il modello non abbia mostrato a lungo dispiacere per la sua uscita. " Il giorno dopo piangevi e piangevi, mi avete quasi accusato di farti stare male... Per carità io sono molto contenta del fatto che stai bene, però il giorno dopo... Io sono felice che tu stia bene ma hai recitato un po' il ruolo della vittima in questo periodo ".

Le parole di Elisabetta Gregoraci hanno molto colpito il modello, che non sembra più avere la stessa passione dei primi giorni nei confronti della showgirl: " Siamo amici e non posso reagire così? Qual è il problema? È ovvio che non momento in cui tu eri qua io ero molto condizionato ". A quel punto la Gregoraci ha rivelato il contenuto di un biglietto lasciato da Pierpaolo nel suo beautycase prima che lei andasse via dalla Casa, una volta rientrata alla sua abitazione di Montecarlo: " Mi hai lasciato un biglietto con scritto: 'Cara Ely mi mancherai. tutta questa Casa mi parlerà di te'. Il giorno dopo invece eri tranquillo e felice ". Ma il modello non ci sta alle accuse della Gregoraci: " Io ho superato questa cosa settimane fa. Ti ho detto che continuiamo a essere amici però ho bisgno di staccarmi da te. Tu l'hai percepito e io mi sono ripreso, cominciando a fare il mio percorso. Fino all'altro giorno ho pensato solo a Eliabetta, ora penso a Pierpaolo ".

Pierpaolo Pretelli ha accusato la Gregoraci di non essere stata chiara con lui fin dall'inizio, un'accusa che la Gregoraci ha respinto fermamente, accusando a sua volta Pierpaolo di non essere stato onesto perché non ha dimostrato dispiacere per la sua uscita.