Elisabetta II cambia le sue abitudini per il coronavirus: ora ha i guanti anche a Palazzo

L'incubo coronavirus è arrivato anche a Buckingham Palace. La regina Elisabetta II pare stia iniziando a prendere le dovute precauzioni, come fanno notare alcuni esperti di corte contattati dai media inglesi.

L'occasione che ha messo il focus sul cambiamento delle abitudini della regina è stato l'ultimo evento che si è tenuto pochi giorni fa a Buckingham Palace. Si trattava di una cerimonia ufficiale di investitura e, contrariamente a quanto accaduto finora, la regina ha tenuto i guanti per tutta la durata dell'incontro. Un comportamento atipico, al quale l'esperto di fatti reali Joe Little ha dato una spiegazione più che plausibile: " Alle investiture la regina non indossa di regola i guanti, mi pare che sia chiaramente una precauzione sensata. La sovrana compirà 94 anni fra 6 settimane, un'età in cui si è più esposti al virus. L'alternativa sarebbe stata cancellare la cerimonia, ma Sua Maestà è una monarca business-as-usual. "

Come da tradizione, infatti, Elisabetta II è solita indossare i guanti durante le apparizioni esterne, come galateo impone, ma mai in interno. C'è solo un precedente, prima di quest'ultimo e risale al lontano 1954. La regina si trovava in visita ufficiale nello Yemen e quella volta, nel pieno rispetto della tradizione locale, Elisabetta II indossò i guanti anche all'interno. Si trattava di una cerimonia all'estero, dove i sovrani inglesi sono soliti rispettare pedissequamente le tradizioni, quindi la sovrana non è mai stata vista con i guanti all'interno del suo palazzo.

Come ci sta insegnando la diffusione del virus nel nostro Paese, le persone maggiormente esposte al rischio di complicazioni da coronavirus Covid-19 sono proprio quelle in età avanzata. Proprio poche ore fa, nel nostro Paese è stato ufficialmente consigliato ai 65enni con patologie e ai 75enni di non uscire di casa per alcune settimane, proprio per evitare rischi. L'Italia è il Paese europeo maggiormente colpito, nel Regno Unito i contagi sono ancora circoscritti a poche decine e non risultano per il momento decessi. Vista l'età molto elevata della regina, è comprensibile che a corte abbiano deciso di prendere tutte le precauzioni del caso per preservarne la salute.

Proprio durante la consegna della croce dell'Ordine dell'Impero Britannico ai cittadini più meritevoli da parte della monarca, le autorità inglesi davano comunicazione che i contagiati da coronavirus nel Regno erano saliti a 51. Tradizione vuole che la cerimonia di consegna preveda la stretta di mano da parte della regina agli investiti e si sa che Elisabetta II è restia a modificare le sue abitudini, nonostante le autorità sanitarie abbiano sconsigliato momentaneamente ogni contatto fisico, strette di mano incluse.