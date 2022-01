Elodie rivela la verità su Marracash: "Perché è finita..."

Non sarà tra le protagoniste del prossimo festival di Sanremo, ma le copertine delle riviste sono tutte per lei. Elodie scala le classifiche e macina successi, ma all'amore ha detto stop. Dopo la fine della relazione con Marracash, la cantante ha deciso di prendersi del tempo per se stessa e a vedere il suo nome accostato a quello di un modello o un altro cantante non ci sta. " Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola ", ha dichiarato nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Grazia, che le ha dedicato la copertina.

Lo scorso novembre Elodie era stata paparazzata in teneri atteggiamenti con il modello Davide Rossi, proprio nei giorni in cui le voci di una rottura con Marracash si erano intensificate. Secondo i bene informati la coppia aveva preso le distanze già da ottobre, ma la conferma dell'addio alla coppia del pop è arrivata solo quando il rapper ha pubblicato il suo ultimo album "Noi, Loro, Gli Altri", dove in copertina compariva anche Elodie. " Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco - aveva detto al Corriere della Sera - nel video di Crazy Love mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda ".

Sui motivi della rottura, però, i due avevano mantenuto il massimo riserbo, parlando di stima reciproca e affetto. A rompere il silenzio, a quasi tre mesi di distanza dall'addio, ora è stata Elodie, che sulla rivista Grazia ha spiegato: " Non riesco a pensare a me e lui come genitori. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto" . La crisi sarebbe partita proprio dalla cantante nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, che non sarebbe riuscita a intravedere un progetto di vita comune con il rapper. Riflessioni sulla maternità e la famiglia, che l'hanno portata a prendere la decisione definitiva: " Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio ".