Elodie contro Marco Masini: "È da s***o dire a una donna 'mangia'"

La settantesima edizione del Festival di Sanremo, trasmessa dal 4 all'8 febbraio e condotta da Amadeus su Rai 1, fa ancora discutere. Questa settimana era trapelata in rete l'indiscrezione secondo la quale due concorrenti di Sanremo 2020 sarebbero diventati protagonisti di una lite, dietro le quinte della kermesse ligure. Si tratta dei cantanti ammessi alla gara dei Big del Festival, Marco Masini ed Elodie Di Patrizi. A lanciare nel web la voce sullo scontro tra i due artisti in questione, era stato per primo il sito d'informazione Tpi. Secondo la nota fonte, il cantautore fiorentino avrebbe incrociato e salutato la collega capitolina nel backstage di Sanremo- prima che arrivasse il turno di lei di esibirsi- rivolgendole delle parole allusive al suo corpo androgino: “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“. Una battuta che la cantante capitolina non avrebbe digerito, ritenendo che il gesto del collega rappresentasse un'illazione avanzata su un suo sospetto stato di anoressia. Di tutta risposta, non riuscendo a contenere la sua rabbia, la 29enne avrebbe riservato al cantautore 55enne una strigliata. Secondo Tpi, inoltre, la lite si sarebbe conclusa con una riappacificazione tra i due concorrenti di Sanremo 2020 e a fare il primo passo da paciere sarebbe stata Elodie, rivolgendo le sue scuse a Marco. Ma la cantante ha confermato solo in parte quanto ad oggi spifferato dell'accaduto.

In un intervento concesso a Radio Due Social Club, format radiofonico condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, la cantante di Andromeda ha ammesso di essersi sentita offesa dall'interprete del brano sanremese Il confronto. “È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte ‘Mangia!’ Come se io avessi un problema alimentare. Non è da stron*o?!?” , ha, così, esordito. “La prima volta è accaduto in occasione della realizzazione della cover di Tv, sorrisi e canzoni, mi ha detto 'Mangia! Mangia la nutella!'. E io mi ero già detta infastidita. ...Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che io non mangi -ha aggiunto-. Sono ancora arrabbiata con Marco, mi ha detto la stessa cosa anche 5 minuti prima di esibirmi al Festival... ero tesa. Io sono infantile e adesso non sono ancora pronta per fare pace con lui... A C'è posta per te potremmo andare...”. Infine, non ha nascosto di avere un complesso sulla sua forma fisica: "Io sono iperattiva... adesso mi peso tutti i giorni e mi chiedo 'oddio, chissà quando ingrasserò?'. Che pizza!".

Rispetto a quanto riportato originariamente dal sito Tpi, Elodie Di Patrizi non ha confermato, quindi, di aver suggellato la pace con Marco Masini. Tuttavia, quest'ultimo non si sarebbe ancora pronunciato su quanto circola da giorni sul suo conto.