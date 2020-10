Emergenza Covid al Tg1: due casi a Saxa Rubra e redazione in stato di allarme

Cresce la paura in Rai dopo due presunti casi di positività al Covid al Tg1. La redazione del principale telegiornale della televisione pubblica occupa un'intera palazzina, in cui lavorano centinaia di persone tra giornalisti, impiegati e redattori. Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che uno dei lavoratori abbia accusato un malore mentre si trovava all'interno degli uffici. trasportato immediatamente in ospedale, pare sia stato ricoverato in terapia intensiva. A riportare la notizia è stata l'agenzia PrimaPaginaNews.

L'episodio ha generato il panico nella redazione del Tg1 e in tutta la Rai, che per il momento ha preferito non commentare l'accaduto e mantenere la linea del silenzio, forse in attesa di notizie più certe sullo stato di salute del lavoratore. Tuttavia, il muro alzato dall'azienda pubblica va contro i principi di chiarezza e di trasparenza. Soprattutto in momenti come questo, sono principi che dovrebbero essere alla base della comunicazione con l'esterno, anche per evitare allarmismi. In azienda cresce l'attenzione, visti i protocolli che di norma scattano quando un impiegato risulta essere positivo al Covid. Tuttavia, attualmente dalla direzione non è arrivato nessun tipo di indicazione sul da farsi.

Tutti gli impiegati di redazione che fino a poche settimane fa lavoravano in smartworking, sono stati fatti rientrare e lavorano nello stanzone che un tempo era occupato dalla redazione web del telegiornale. Questo trasferimento non è stato in alcun modo giustificato dalla direzione. Stando a quello che riporta l'agenzia, all'interno dell'ambiente non ci sarebbero le condizioni di distanziamento sociale previste dalle norme anti-covid. Ma il caso verificatosi ieri nella redazione pare non sia l'unico delle ultime settimane al telegiornale di Rai1. Secondo quanto riferito dall'agenzia, infatti, ci sarebbe un'altra impiegata risultata positiva al Covid. Questo giustifica l'elevato livello di allarme nella redazione del Tg1, anche perché PrimaPaginaNews sottolinea come, a oggi, non siano state avvisare le organizzazioni interne della task-force contro il Covid.