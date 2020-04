"Spero tu muoia", le parole choc contro Emma Marrone

In questi difficili giorni di quarantena -attuata come misura preventiva nei Paesi colpiti dal coronavirus- molti vip scelgono di attivarsi sui social per intrattenersi con il mondo esterno e intrattenere il web. Tra i quali, particolarmente attiva in rete può dirsi Emma Marrone. La vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, si è infatti riattivata su Instagram, condividendo con il web una serie di post. In particolare, in un'Instagram story ha espresso di sentire molto la mancanza della famiglia e degli amici. Che attualmente vivono lontani da lei, per via dell'emergenza coronavirus.

Ma, non è finita qui. Perché, nella giornata di ieri, inoltre, l'artista salentina ha concesso un'intervista al giornalista Luca Bianchini, in una diretta condivisa con quest'ultimo, per il format #50domandesecche.

Un momento virtuale che ha intrattenuto molti utenti. E il cui contenuto è diventato in poco tempo virale, in rete. Ma, oltre ai botta e risposta curiosi e al tempo stesso divertenti registratisi in diretta, con Emma si è consumato un momento social del tutto inaspettato, che l'ha lasciata letteralmente di sasso. Ad un certo punto, un hater è intervenuto destinandole un messaggio choc: " Spero tu muoia".

La cantante ha, indirettamente, stigmatizzato il messaggio del suo detrattore, per poi interrompere la diretta condivisa con Bianchini. “Occhio che tutto torna! -si è sfogata-. Mi arrabbio. Perché soprattutto in questo momento non mi sembra proprio il caso di scrivere tali messaggi”.

Dopo aver chiuso il "Q&A" con il noto giornalista, è tornata a parlare ai suoi fan su Instagram, dicendosi speranzosa su un cambiamento generale - in riferimento all'emergenza coronavirus che ha investito il Belpaese- senza risparmiarsi sull'atteggiamento assunto dagli hater nel web: “Vorrei incontrarvi come sempre successo, dobbiamo tenere ancora duro. Ma quando accadrà sarà un'esplosione di gioia talmente forte che ci terrà più uniti. Queste situazioni enfatizzano la bruttezza interiore di certe persone. Io spero che questo momento lasci un pò di buon senso. Voglio sperare nel cambiamento, dobbiamo renderci conto di cosa siano le cose importanti della vita”.