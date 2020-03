The English Game, dal creatore di Downton Abbey una serie tv storica sul calcio

The English Game è la prossima serie tv in costume realizzata da Julian Fellowes, creatore di Downton Abbey: ecco di cosa parla e quando arriva su Netflix.

The English Game, la trama

Ambientata nel Regno Unito di fine ‘800 inizio ‘900, The English Game sarà un racconto incentrato sulla nascita di uno degli sport più seguiti al mondo, il calcio. I protagonisti saranno due uomini di classe sociale lontana tra loro, ma uniti dalla passione per il calcio. La serie tv seguirà quindi la trasformazione del calcio passando da uno sport di nicchia a fenomeno nazionale e non solo. Negli episodi, oltre al tema centrale sportivo, verranno raccontati gli eventi storici che hanno scandito quel particolare periodo, con le rivoluzioni sociali e l’avvento della classe operaia.

Julian Fellowes, da Gosford Park a Downton Abbey

Dietro a The English Game c’è Julian Fellowes, uno dei nomi più importanti quando si tratta di film e serie tv in costume. La prima sceneggiatura di Fellowes, nel 2002 per il film Gosford Park, lo portò subito a vincere un premio Oscar. Negli anni seguenti ha firmato gli script di altri lungometraggi storici come La fiera della vanità e The Young Victoria, mentre la notorietà a livello seriale è arrivata con Downton Abbey il cui successo di pubblico e critica è proseguito lo scorso anno con un film sequel e un secondo capitolo cinematografico da poco confermato.

Fellowes ora figura come ideatore e scrittore di The English Game. Lo sceneggiatore inoltre è attualmente al lavoro con altre due serie tv in costume: The Gilded Age, targata HBO ed incentrata sull’alta società di New York del 1885, e Belgravia, altro period drama di metà ‘800 questa volta ambientato a Londra e basato sull’omonimo romanzo del 2016 scritto da Fellowes.

Cast e uscita della serie tv

The English Game sarà una miniserie tv composta da sei episodi, ideati e sceneggiati da Julian Fellowes. I protagonisti sono Kevin Guthrie, visto in Dunkirk e nella serie tv The Terror, ed Edward Holcroft, visto nei due film di Kingsman. Insieme a loro Craig Parkinson (Black Mirror), Kate Phillips (Peaky Blinders), Daniel Ings (The Crown), James Harkness (Rogue One: A Star Wars Story) e Joncie Elmore (visto proprio in Downton Abbey).

La serie tv è una produzione originale Netflix, quindi sarà disponibile interamente nella piattaforma streaming a partire dal prossimo 20 marzo. Nell’attesa ecco il trailer che presenta il nuovo period drama sul mondo del calcio.