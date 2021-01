Enock è un latin lover?: "Durante il lockdown non ero fidanzato"

Enock Barwuah ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per farsi conoscere dal pubblico scrollandosi di dosso l’etichetta di "fratello di". Nella Casa ha così dato vita a delle belle amicizie, mostrando il suo lato più solare, divertente e scherzoso. L’unica persona con cui ha avuto dei contrasti è stata infatti Selvaggia Roma, ma ormai è acqua passata.

Parlando poi del suo passato e della sua famiglia, Enock confessa di non essersi mai sentito in competizione con il fratello maggiore, nei cui confronti prova solo tanta ammirazione. Ma nella sua vita, oltre al più famoso Mario, ci sono anche le due sorelle Abigail e Angel. D’altronde se non fosse stato per la sua famiglia probabilmente Enock non avrebbe mai preso la decisione di entrare nella Casa.

Così, una volta messa da parte la paura, Enock ha dato il meglio di sé facendosi conoscere per la persona che è davvero. Tanto che neanche i gossip su presunti tradimenti o flirt di vario tipo sono riusciti a scalfire la sua storia d’amore con Giorgia. Un legame forte che li ha portati alla decisione di andare presto a convivere.

Partendo dalla tua famiglia, come hai vissuto il rapporto con i tuoi genitori anche alla luce dell’affido di tuo fratello Mario ai Balotelli?

"Con i miei genitori ho un bellissimo rapporto. Li ho fatti un po’ disperare in età adolescenziale ma credo che sia normale per i ragazzi di quell’età. Verso le mie sorelle ho un istinto di protezione e Mario oltre ad essere mio fratello è il mio migliore amico. Quando Mario è stato affidato alla famiglia Balotelli, all’inizio ho un po’ sofferto, ero piccolo e non capivo la situazione. Secondo il mio punto di visto mi avevano ‘portato via’ mio fratello maggiore. Con il tempo ho capito che per i miei genitori è stata una scelta dura e sofferta ma l’hanno presa per il bene di Mario".

C’è qualcosa di cui vai fiero riferito alla tua infanzia?

"Nonostante non vivessimo nell’oro i miei genitori hanno sempre cercato di darmi tutto ciò di cui avevo bisogno e mi hanno sempre sostenuto nelle mie scelte".

Con Mario dici di aver sempre avuto un bellissimo rapporto, ma non hai mai sofferto del confronto con lui?

"No, non l’ho mai sofferto perché non mi sono mai sentito in competizione con lui. L’ho sempre ammirato molto e ho sempre ricavato il meglio da lui".

Come è nata l’idea di partecipare al Grande Fratello Vip?

"È stata una scelta molto ragionata visto che io, prima di questa esperienza, non ho mai pensato di partecipare ad un reality. Quando mi è arrivata la proposta non ero tanto convinto perché il mondo dei reality era un mondo a me sconosciuto e, conoscendomi, avevo paura di non riuscire a far emergere il vero Enock. La mia famiglia e la mia fidanzata Giorgia mi hanno spronato molto e mi hanno convinto a partecipare. Sono sempre stato etichettato come il fratello di Mario, grazie al programma ora non sono più il ‘fratello di’ ma sono semplicemente Enock".

Come ti sei trovato all’interno della Casa con gli altri concorrenti?

"All’interno della Casa ho trovato amici sinceri e persone vere. Pierpaolo, Andrea, Tommaso e Francesco sono stati uomini per me fondamentali e con loro ho legato tanto. Maria Teresa e Patrizia, all’interno della Casa, mi hanno fatto un po’ da ‘mamme’, soprattutto nei momenti di sconforto. Elisabetta e Matilde sono due grandi donne che ammiro molto e che mi hanno dato tanto".

Mario si è complimentato con te perché ti sei fatto conoscere come persona facendo quindi quello che lui non è mai riuscito a fare: perché secondo te Mario non ci è riuscito?

"Mario ha un altro ruolo, Mario è conosciuto come sportivo. Lui ha un carattere che all’apparenza sembra molto duro ma in realtà è molto buono e sensibile".

Cosa pensi della battuta che Mario ha fatto a Dayane Mello?

"Mario ha posto le dovute scuse".

Ci confermi che tra te e Selvaggia Roma non c’è mai stato niente?

"Ancora questa storia?".

Oltre a Selvaggia Roma, anche un'altra ragazza ha affermato di essersi frequentata con te durante il lockdown non sapendo che fossi già fidanzato: ci spieghi meglio?

"Durante il lockdown non ero fidanzato con Giorgia: la conoscevo e le parlavo ma in amicizia. La nostra frequentazione è iniziata qualche tempo dopo. Mi dispiace che qualcuno abbia usato la mia presenza dentro la Casa per fare queste dichiarazioni senza senso".

Quale il significato di quella frecciatina dove dici di essere rimasto fedele a te stesso durante il percorso nella Casa e che molti pensano sia riferita a Zelletta?

"Non ho fatto nessuna frecciatina a Zelletta. Non so a cosa vi riferiate…".

Chi vorresti veder vincere a questa edizione?

"Mi piacerebbe vincesse Pierpaolo".

Come procede la storia con Giorgia e come ha vissuto la tua permanenza all’interno della Casa?

"La mia relazione con Giorgia procede molto bene, in lei ho trovato una donna con la D maiuscola. Lei mi capisce con uno sguardo, riesce a tirar fuori il meglio di me. Tutte le persone che mi circondano mi hanno fatto i complimenti per come lei si è comportata durante la mia permanenza nella Casa. Grazie a lei ho fatto molti passi in avanti che mai avrei pensato di riuscire a fare, credo che sia davvero la donna della mia vita".

C’è un matrimonio all’orizzonte o altri progetti di coppia?

"Sto bene con Giorgia, non abbiamo mai parlato del matrimonio, ma stiamo pensando di andare a vivere insieme".

Di Mario sappiamo già tanto, ma cosa ci dici degli altri tuoi fratelli?

"Mia sorella Abigail l’avete già conosciuta grazie alla sua partecipazione all’isola. Siamo molto legati. Invece Angel che è la più piccola vive in Inghilterra, lei studia e non viene mai in Italia. Purtroppo la vedo molto poco. Spero di riuscire a riunire la famiglia presto, coronavirus permettendo. La famiglia è tutto per me, è ciò che mi ha sostenuto di più quando ero dentro la Casa".

