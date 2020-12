"Era nudo nel sarcofago egizio, si è tirato giù i pantaloni": il racconto choc di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta è uno dei personaggi preferiti di questa edizione del Grande Fratello Vip. È una delle concorrenti più mature ma questo non le impedisce di divertirsi con gli altri giocatori, anzi, è sempre in prima fila quando c'è da intrattenere. Svampita, colorata e con una risata chiassosa, Maria Teresa Ruta è dotata anche di grande sensibilità ed è una delle spalle preferite dai concorrenti più giovani che cercano conforto. Maria Teresa Ruta è uno dei personaggi con la personalità più forte all'interno della Casa e non è un caso che venga così apprezzata anche dal pubblico a casa, che l'ha salvata da 12 nomination. Negli ultimi giorni ha dato ulteriore dimostrazione del perché sia così amata, raccontando un anedotto molto privato della sua vita privata e intima con il compagno Roberto.

" Ero in Egitto con Roberto, il sarcofago egizio era l’unico posto fresco, c’erano 50 gradi! Eravamo in una teca quando un gruppo di turisti è passato. Roberto era nudo io per coprirlo facevo finta di fare le foto ", ha detto Maria Teresa Ruta a Cristiano Malgioglio, ricordando di quando fece sesso con il suo compagno all'interno del Museo egizio a Il Cairo. Inevitabili le risate da parte di chi in quel momento partecipava alla conversazione. " Ma tu mi sconvolgi Maria Teresa! Tu sei pazza! ", ha ribattuto Cristiano Malgioglio, rendendo il racconto ancora più surreale. Ovviamente incuriositi da quanto rivelato da Maria Teresa, gli altri concorrenti del Gf Vip hanno voluto sapere di più su quell'avventura hot e proibita della loro coinquilina, che non si è tirata tirata indietro e rivelato ulteriori dettagli choc.