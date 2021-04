"Sei stata la sua amante". ​La rissa a Uomini e donne

Volano ancora stracci tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne. Nell'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi l'opinionista ha accusato la dama torinese di essere l'amante del celebre attore Walter Chiari. Parole durissime che la Cipollari avrebbe riportato citando un'intervista rilasciata da Gemma a DiPiù in passato e che hanno scatenato l'ennesima rissa tra le due.

Lo scontro è cominciato nel corso dell'ultima puntata del programma e si è concluso nella nuova registrazione, che andrà in onda tra pochi giorni. A dare il "la" alla bagarre è stato l'ennesimo sfottò di Tina Cipollari all'indirizzo di Gemma Galgani: " Da giovane non so che tipo di vita hai fatto, so che ti sei divertita e hai fatto l'amante ". Una stoccata che ha suscitato le rimostranze della dama torinese e costretto Maria De Filippi ad intervenire, ma Tina ha proseguito: " Maria! L'ha dichiarato lei su DiPiù. Lo ha dichiarato lei che è stata l'amante di Walter Chiari. Pretendo che tu chiami la redazione. Sono stanca di passare per scema ".

Avevamo solo un'intesa professionale Non voglio passare per quello che non sono

Immediata la replica di Gemma che ha precisato come il rapporto con, con il quale su DiPiù è apparsa in una foto, fosse solo di tipo lavorativo: "". Uno scontro che le ha viste fronteggiarsi faccia a faccia e che è proseguito anche nella registrazione di puntata che andrà in onda nei prossimi giorni. Secondo le anticipazioni riportate dal Vicolo delle news , portale di gossip e tv, Gemma Galgani infatti è tornata a parlare del suo rapporto con l'attore scomparso nel 1991, smentendo il fatto di esserne stata l'amante e portando in studio alcune prove per chiudere la polemica.

Nello studio di Uomini e Donne la Galgani ha chiarito di non aver mai rilasciato dichiarazioni legate all'attore nell'intervista con DiPiù e di essersi lamentata con la redazione della rivista per aver travisato la situazione. A Maria De Filippi la dama torinese avrebbe così portato alcune prove che confermerebbe la sua verità sul semplice rapporto professionale con Chiari. Una doccia fredda per Tina Cipollari costretta, per una volta, a non poter replicare e ad incassare la momentanea sconfitta.