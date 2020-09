"Ti rifai a 71 anni per rimorchiare i giovanotti?", "Sei acqua e silicone": è rissa fra Tina e Gemma

Non c'è Uomini e Donne senza lo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Da anni tra l'opinionista e la dama torinese non scorre buon sangue e anche in questa stagione l'antipatia tra le due è sempre più accesa. Nell'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi tra Tina e Gemma è andato in scena l'ennesimo battibecco tra offese e critiche.

Gemma Galgani non ha fatto in tempo a entrare in studio che Tina Cipollari è passata al contrattacco: " Sei in saldo o a prezzo pieno? ". Parole sarcastiche alle quali la dama torinese ha provato a replicare in modo pacato: " Sono stanca del vostro comportamento, desidero essere trattata con rispetto e educazione. State esagerato ". Le parole rivolte a Tina e Gianni non hanno sortito però l'effetto desiderato, ma hanno invece innescato l'ennesimo battibecco tra le due e sono volati colpi bassi. " Finché farai ingresso in questo studio io ti criticherò", ha esclamato Tina Cipollari puntando il dito verso Gemma Galgani, che è passata alle offese: "La tua bellezza è acqua e silicone" .

A scatenare la bagarre in studio tra la storica opinionista e la torinese, uno dei volti più amati della trasmissione, è stato l'addio di Gemma al cavaliere dai capelli lunghi, Paolo, e l'immediato dietro-front. Un atteggiamento quello del "tira e molla" che non è stato gradito dagli opinionisti, che hanno innescato il battibecco. La Galgani, dopo aver iniziato a frequentare il corteggiatore Paolo, ha deciso di fare un passo indietro anche per colpa di un bacio non troppo gradito dalla 71enne. Nell'ultima puntata però la dama torinese aveva manifestato un ritorno di interesse e Tina Cipollari è letteralmente sbottata.