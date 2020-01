Eriksen innamorato della sua Sabrina: ecco chi è la nuova wag nerazzurra

Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell'Inter e l'ufficialità è arrivata solo nella giornata di ieri con una presentazione in grande stile presso il La Scala di Milano. L'ex Tottenham era giunto a Milano nella giornata di lunedì e dopo aver sostenuto le visite mediche di rito si era poi recato al Coni per ottenere l'idoneità sportiva che puntualmente è arrivata. L'ufficialità da parte del club di viale della Liberazione è giunta nella gioranta di ieri con il 27enne danese che si è detto felice per il suo approdo a Milano.

"Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo" , le prime parole dell'ex Ajax che ha poi continuato: "Sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter. È un club fantastico. Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma".

A Milano Christian non arriva da solo dato che dal 2012 è insieme alla sua compagna Sabrina Kvist Jensen che seguirà il suo amato in questa nuova esperienza. I due stanno dunque insieme dal 2012, anno in cui Eriksen vestiva la maglia dell'Ajax. L'anno seguente, però, Eriksen sottoscrive un contratto con il Tottenham ma nonostante questo trasferimento da Amsterdam a Londra la coppia ha resistito ed è rimasta forte.

I due stanno insieme dal 2012 e nel 2018 è nato il loro primogenito Alfred. Sabrina è molto riservata ha un profilo Instagram chiuso al pubblico con poco più di 250 follower e di lei si sa che è danese, di professione fa la parrucchiera ed è nata a Tommerup. La Jensen, dunque, andrà ad allietare la vista dei tanti tifosi dell'Inter presenti al Meazza e la prima occasione per poterla ammirare dal vivo potrebbe essere domenica 9 febbraio durante il derby contro il Milan di Stefano Pioli. Sabrina è dunque una wag non convenzionale ma non per ques



