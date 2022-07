Ermal Meta preoccupa i fan: "Mi si gonfiano parti del viso e della testa"

"A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni ". Con queste parole Ermal Meta ha sorpreso i suoi fan sui social network, annunciando lo stop ai suoi impegni pubblici per i prossimi giorni. L'artista di origini albanesi era atteso alla rassegna di Peschici "Tuttilibri, Libri x tutti" e al Festival del cinema per ragazzi, ma è stato costretto a dare forfait a causa di uno strano problema di salute.

Su Instagram Ermal Meta ha pubblicato due inquietanti fotografie per raccontare quello che sta succedendo alla sua faccia. "S ono diversi giorni mi si gonfiano vari parti del viso e della testa. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d'aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem ", ha raccontanto il cantautore sulla popolare piattaforma social. Solo due giorni fa l'artista si era esibito in concerto a Ferrara, una delle numerose tappe del suo tour estivo. Ma niente lasciava presagire che Meta potesse avere problemi di salute.

Invece l'autore di "Vietato morire" e "Piccola anima" ha sorpreso tutti, facendo sapere di doversi sottoporre a ulteriori accertamenti medici per capire l'origine dei gonfiori, che presumibilmente potrebbero essere una reazione allergica a qualcosa. " Devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto ", ha concluso nelle storie Instagram Ermal Meta.

Al momento non è possibile sapere se il cantautore potrà essere sul palco del Castelfolk a Villa Lagarina, dove ha in programma un concerto il 29 luglio. Ma attraverso Twitter, poche ore fa quando la notizia della sua indisposizione è circolata su internet, Meta ha voluto rassicurare tutti sul suo stato: " A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno ". E ora i fan sperano in un pronto recupero.