Eros Ramazzotti volta pagina con Valentina: ha fatto lei il primo passo

Sembra essere tornato il sereno nella vita sentimentale di Eros Ramazzotti che, dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, pare abbia ritrovato il sorriso accanto a Valentina.

Il cantante è stato sorpreso dal settimanale Chi mentre, sulle spiagge di Miami, si lascia “cullare” dai racconti di una misteriosa donna la cui identità corrisponde a quella di Valentina Bilbao. Un nome forse sconosciuto ai più, ma molto celebre in Florida: la nuova presunta fiamma di Ramazzotti, infatti, vive d’arte e ha già esposto alla Biennale di Venezia nel 2017 e all'Art Basel di Miami nel 2018. Di origini venezuelane, Valentina vive e lavora a Miami, ed è proprio qui che ha incontrato ed “adescato” il cantante.

Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Bilbao non si sarebbe lasciata scappare l’occasione di raccontare a Eros Ramazzotti la sua storia e, avvistatolo sulle spiagge di Miami, lo ha avvicinato svelandogli di “usarlo” come fonte di ispirazione per i suoi dipinti. “ La sua ispirazione nasce e cresce quando ascolta Eros Ramazzotti", riporta il rotocalco di cronaca rosa, aggiungendo che Valentina ha confidato a Ramazzotti di mettere le sue “emozioni su tela ascoltando la sua musica”.

Audace e coraggiosa, dunque, la Bilbao potrebbe essere la nuova fiamma di Eros che, archiviato il matrimonio con Marica Pellegrinelli, pare sia tornato a sorridere proprio accanto a Valentina. Non è dato sapere, tuttavia, se questo flirt si limiterà ad essere tale o se, invece, si trasformerà in una storia d’amore destinata a far volare il cantante in America per stare più vicino possibile alla sua nuova fiamma.

Per il momento, da parte dei diretti interessati, non c’è stata alcuna conferma o smentita a riguardo. Eros si sta godendo i successi dei suoi ultimi concerti e un po’ di meritato relax: il periodo, dunque, sembra essere davvero d’oro per il cantante che, finalmente, potrebbe aver voltato definitivamente pagina archiviando per sempre la storia d’amore conclusasi da qualche mese con la Pellegrinelli.